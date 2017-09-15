А трубы у России не лопнут? 3 Сергей Жбанов, «Белгазета»

15.09.2017, 13:13

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Где «зарыта собака» в белорусско-российском нефтегазовом споре.

Российские власти не будут «пакетировать» поставки нефти в Беларусь, по меньшей мере до конца этого года. Косвенно это подтвердил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, заявив, что в 2017г. в Беларусь «будет поставлено 24 млн. т нефти». Однако он не пояснил, по какой схеме будут осуществляться поставки.

Стоит напомнить, что в 1-м квартале в Беларусь было поставлено 4 млн.т российской нефти, во 2-м - 5 млн.т, а на 3-й квартал запланировали поставки в объеме 4,5 млн. В этой связи возникает вполне естественный вопрос: а трубы «Транснефти» в 4-м квартале не лопнут, если по ним придется перегнать в Беларусь 10,5 млн.т нефти?

Иначе ведь на общий годовой объем поставок нефти в размере 24 млн.т, зафиксированных в топливно-энергетическом балансе Беларуси и РФ, заинтересованным сторонам выйти вряд ли удастся.

Впрочем, глава Минэнерго РФ Александр Новак в конце августа сообщил журналистам, что повод для технологических тревог отсутствует, поскольку в соглашении, урегулировавшем нефтегазовый российско-белорусский спор, говорится о 24 млн.т как об объеме нефти, «который имеет право получить Беларусь». «В рамках урегулированных взаимоотношений есть определенные возможности, в т.ч. поставлять нефть в меньшем объеме, но при этом эта доля возможна к реализации нашими белорусскими партнерами, и соответственно, в общем объеме это будет составлять не более 24 млн. тонн», - пояснил российский министр.

Но для тех, кто все же не понял смысла данной цитаты, напоминаем: по соглашению в течение 2017г. предусмотрена поставка 18 млн.т нефти для переработки на белорусских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и еще 6 млн.т сырой нефти, поставляемых сверх этого объема (т.е. дополнительно), разрешено реэкспортировать в ЕС с зачислением экспортных пошлин в белорусский бюджет. Пусть так, но даже в рамках оговоренной схемы сырую нефть все равно физически необходимо доставить в Беларусь, а не, к примеру, в Усть-Лугу, расположенную на территории Российской Федерации, чтобы затем переправить нефть в Европу, а доход от ее продажи - в белорусский бюджет.

Кстати, последний вариант выглядит экономически более целесообразным, нежели отправка сырой нефти в Беларусь с целью ее последующего экспорта в Европу. Если хотите, но это нонсенс, после того как были введены в строй новые российские нефтепроводы и отремонтирована Балтийская трубопроводная система (БТС-2). Тем не менее белорусские НПЗ не хотят их использовать, ссылаясь на то, что даже с учетом транспортных скидок, предоставляемых РЖД, переориентация товарных потоков из стран Балтии на российские порты приведет к сокращению их годового дохода на $150 млн.

Между тем все российские эксперты были едины во мнении, что оперировать в ходе переговоров данной суммой потерь белорусской стороне не стоит, поскольку «потенциальные потери Беларуси при поставках нефтепродуктов в российские порты почти в 10 раз ниже величины скрытой субсидии в виде нефтепошлины, уплачиваемой в белорусский бюджет». Ведь российская нефть приобретается белорусскими НПЗ без уплаты экспортной пошлины. Если же принять во внимание как минимум еще $1 млрд., поступающий в белорусский бюджет в виде экспортных пошлин от нефтепродуктов, от которых несколько лет назад отказалась Россия, то даже при сегодняшних низких мировых ценах на нефть сумма ежегодных энергосубсидий составляет в совокупности никак не меньше $3 млрд.

Собственно, в этих суммах давно уже нет ничего сенсационного. В условиях вялой мировой конъюнктуры на рынке энергоносителей российские власти вынуждены наращивать объемы поставок нефти в Беларусь, чтобы поддержать союзную экономику, давно уже нуждающуюся в структурных реформах. Но если нет реформ, то нет и заметных перемен в структуре белорусского экспорта. Поэтому российские власти ради поддержки макроэкономической стабильности в братской республике изобретают новые формы ее нефтегазового субсидирования. Согласно достигнутым весной т.г. договоренностям, Москва согласилась предоставить Минску 6 млн.т дешевой нефти для последующей перепродажи в страны ЕС (если угодно, то спекуляции), благодаря которой в белорусский бюджет попадут дополнительные валютные доходы как минимум в сумме $446 млн. (при условии, что с 1 сентября т.г. в цене приобретения нефти Беларусью отсутствует экспортная пошлина, равная $74,4 за т сырья).

Необходимость в этом новом канале финансовой помощи социально ориентированной экономике Беларуси возникла вскоре после того, как ставка белорусских властей на экспортные нефтяные пошлины, доходы от которых Россия согласилась переводить в белорусский бюджет, не оправдала себя в полной мере. Вместо желанных $3 млрд. ежегодных дополнительных валютных поступлений в доходную часть белорусского бюджета данная статья доходов принесла в прошлом году лишь $1 млрд. И Москва готова отчасти компенсировать Минску недостающие доходы, не желая при этом наращивать транзитный грузооборот через порты Литвы, Латвии и Эстонии, выступающих сегодня на стороне США - главного геополитического противника России.

Поэтому президент РФ Владимир Путин и озвучил идею «пакетирования» - жесткой увязки наращивания поставок нефти в Беларусь с последующим экспортом нефтепродуктов, произведенных в республике, через российские порты. В противном случае российским властям придется либо смириться с невольным ростом экономической помощи враждебно настроенным странам Балтии, либо начать делиться валютной выручкой от экспорта собственной нефти с верным, но, увы, экономически несостоятельным союзником.

Сергей Жбанов, «Белгазета»