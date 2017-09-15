Синоптики рассказали о погоде на выходных 1 15.09.2017, 13:16

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

В выходные и начале следующей недели будет ветрено и с дождями.

В ближайшие дни ожидается по-осеннему неустойчивая погода. Об этом tut.by рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды Дмитрий Рябов.

В субботу, 16 сентября, будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем во многих районах страны небольшие дожди. В утренние часы местами слабый туман. Ветер южный 4−9 м/с, ночью порывы до 14 м/с, в отдельных районах по Витебской области порывы до 15−18 м/с. Температура ночью +6…11°С, днем +15…20°С.

В столице ночью будет без осадков, во второй половине дня небольшой дождь (вероятность осадков 70−80%). Ветер южный 4−9 м/с, ночью порывы до 12 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +7…9°С, максимальная днем +16…18°С.

В воскресенье на большей части территории республики пройдут дожди. Местами грозы, днем в отдельных районах Брестской и Минской областей сильные дожди. Температура ночью +9…15°С, днем +14…21°С, по юго-востоку ожидается кратковременный всплеск тепла, там +22…27°С.

В Минске — временами дождь. Температура ночью +11…13°С, днем +18…20°С.

В понедельник смещающийся с Карпат циклон принесет в Беларусь ненастную погоду. Наиболее интенсивные дожди пройдут ночью в западных и центральных районах страны. Днем на большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Утром и днем на большей части территории усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха в течение суток +12 +17°С, днем по юго-востоку немного теплее — до +22°С.