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В Минске перекроют выезд на Дрозды

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  • 15.09.2017, 13:26
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Дорога будет заблокирована уже сегодня вечером.

В связи с закрытием мотосезона в Минске ограничат движение на некоторых улицах 15−16 сентября, сообщает tut.by.

Так, 15 сентября, с 23.00 до 02.00 следующего дня, будет временно ограниченно движение транспорта по проспекту Победителей на участке от проспекта Машерова до проспекта Независимости.

Одновременно с этим, 16 сентября, с 14.00 до 14.15 и с 17.00 до 17.15, также будет временно ограниченно движение транспорта по проспекту Победителей на участке от проспекта Машерова до проспекта Независимости в связи с проведением дрифт-шоу пилотов и спортсменов на мотоциклах Harley Davidson.

Велосипедистам также ограничат движение по велодорожке 16 сентября, с 9.00 до 21.00, вдоль проспекта Победителей на участке от здания КСРУП «Дворец спорта» по проспекту Победителей, 4 до здания учреждения «Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов» по проспекту Победителей, 2.


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