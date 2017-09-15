Славомир Адамович написал продолжение нашумевшего стихотворения 4 15.09.2017, 13:42

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Известный литератор и общественный деятель выступил в Бобруйске.

Славомира Адамовича часто называют первым политзаключенным в новейшей истории Беларуси из-за стихотворения «Убей президента», после которого в конце 90-ых автор был арестован. Бобруйчанам посчастливилось услышать продолжение этого стихотворения, которое поэт написал совсем недавно, передает «Радыё Рацыя».

- На встрече я назвал это как раз продолжением того первого стиха «Убей президента». Здесь как раз я показал политический перфоманс в стихотворной форме. Почему по-русски? Потому что так я выражаю крайнюю степень отвращения, презрения. К сожалению, уже более 20 лет остается актуальным тот первый стих «Убей президента». Я буду счастлив, когда он наконец перестанет быть актуальным, - рассказал Адамович.

Во время встречи он презентовал бобруйчанам свой первый автобиографический роман «Цена Европы, либо Истории Вильмана», основанный на собственном опыте почти десятилетней жизни в Норвегии.