Порошенко: Цель на 2018 год – мирно вернуть Крым и Донбасс 5 15.09.2017, 13:32

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Петр Порошенко

Подготовлен масштабный пакет реформ в рамках этой стратегии.

Президент Украины Петр Порошенко поставил одной из целей на будущий год возвращение аннексированного Крыма в состав Украины. Об этом он сказал на встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Перечень реформ будет очень длинный, потому что это единственная для нас стратегия – мирно вернуть не только Донбасс, но вместе с безвизом и Соглашением об ассоциации мы вернем и Ялту. На самом деле такая цель на следующий год у нас", - сказал он.

Также сегодня президент Украины высказался за создание международной группы друзей деоккупации Крыма.

Как известно, украинский полуостров был аннексирован Россией в марте 2014 года в результате псевдореферендума, который не был признан ни Украиной, ни мировым сообществом. После аннексии форум Ялтинской стратегии был перенесен в Киев.