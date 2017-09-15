В Китае начали продавать маски для защиты от разблокировки iPhone X 9 15.09.2017, 13:53

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Большинство масок рекомендуется надевать перед сном.

12 сентября Apple представила iPhone X с новой функцией Face ID, распознающей лицо владельца, когда тот смотрит на экран. Через несколько дней после анонса в китайском интернет-магазине появились специальные маски, которые должны защитить пользователя от попытки разблокировать iPhone X с помощью его лица. Об этом пишет TJournal.

С помощью Face ID можно разблокировать смартфон и совершать покупки, однако пользователи и эксперты задались вопросом, насколько это безопасно и можно ли получить доступ к устройству без согласия его обладателя.

В китайском интернет-магазине Taobao появились специальные маски, которые должны защитить пользователя от попытки разблокировать iPhone X с помощью его лица. Цены на маски разнятся от 25 юаней (около 3,75 долларов) до 888 юаней (около 130 долларов).

В описании большинства масок указано, что они должны обезопасить владельца iPhone X во время сна. Некоторые продавцы на всякий случай предлагают закрыть все лицо полностью.

Однако стоит напомнить, что разблокировать телефон с помощью спящего владельца в любом случае нельзя (неважно, будет он в маске или нет): Face ID не работает при закрытых глазах.