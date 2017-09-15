Бойтесь чиновников, дары принимающих 9 Владимир Шанцев

15.09.2017, 14:40

4,178

Владимир Шанцев

Фото: gazetanm.eu

Цена тридцатиминутного «бесплатного» фейерверка от китайцев.

В этом году 750-летний юбилей Могилева отмечался, как и положено, пышно и торжественно. Населению было предложено много «интересных» мероприятий. С особым нетерпением жители города и гости ожидали вечера 1 июля. Как было объявлено властями, Могилеву будет преподнесен щедрый подарок от китайского города Чанша. Тридцатиминутный фейерверк – такого еще в Беларуси не было.

И могилевчане, несмотря на непогоду, с нетерпением ожидали это зрелище. Завороженные, и ничего не подозревающие, они восторженно любовались впечатляющим получасовым огненным шоу.

Многие, конечно, догадывались, что такие подарки просто так не делают…

Цену этого «бесплатного» фейерверка мы узнали из новостей телерадиокомпании «Могилев» вечером, 13 сентября.

В Могилевской области, под Могилевом, оказывается, будут строить завод по производству фейерверков. И планирует его построить китайская фирма из города Чанша китайской провинции Хунань, которая «подарила» Могилеву салют на его 750 лет.

Что же получается? В Китае такие заводы строить нельзя, во всей Европе тоже таких производств нет, так как они имеют обыкновение взрываться, то есть смертельно опасны, а в Могилевской области можно, потому что китайским бизнесменам это выгодно?

Власть, прежде, чем принимать такие «подарки», должна была честно рассказать населению о том, что если будет бесплатный фейерверк, то в обмен на это будет разрешено строительство взрывоопасного завода. Что потом нас всех посадят на пороховую бочку. И обязательно выслушать мнение населения по этому поводу. И только после этого принимать какие-то решения. Но власть стыдливо умолчала о взятке фейерверком, а преподнесла дело так, что это ее, власти, очередная заслуга, что вот такие хорошие дела она совершенно бесплатно для населения умеет организовать, и при этом экономит огромную сумму бюджетных денег.

А бесплатный сыр, оказывается, только в мышеловке!

Вот так потихоньку чиновники под «мудрым» руководством несменяемого превращают нашу страну в отсталую окраину Китая….

И еще очень интересно, а как китайская фирма «отблагодарила» наших чиновников, и кого конкретно?

Владимир Шанцев, ucpb.org