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Ученые назвали повышающие интеллект продукты питания

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  • 15.09.2017, 14:34
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Эксперты из Университета Иллинойса провели ряд исследований.

Продукты, богатые мононенасыщенными жирными кислотами, вроде оливкового масла, орехов, авокадо, повышают интеллект.

Исследования показали: интеллект был связан с дорсальной системой внимания, которая важна для выполнения заданий, требующих внимания, и повседневных дел, пишет orthodox.od.ua.

В частности, общий уровень интеллекта определялся тем, насколько эффективно описанная сеть была функционально организована. И мононенасыщенные жирные кислоты играли здесь не последнюю роль.

Данные кислоты оказались в тесной связке с дорсальной системой внимания и с тем, насколько система оптимально работает, отмечает Арон Барби из Университета Иллинойса.

Исследования рациона добровольцев и уровня их интеллекта показали: люди с высоким уровнем мононенасыщенных жирных кислот в крови имели более упорядоченную структуру в дорсальной системе внимания. Значит, мононенасыщенные жирные кислоты способны реально влиять на познавательные способности, заявляет Барби.


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