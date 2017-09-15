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Фотофакт: Как одевались посетители Национальной библиотеки в советское время

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  • 15.09.2017, 14:50
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Фото: wikipedia

Национальная библиотека Беларуси была создана ровно 95 лет назад.

95 лет назад, 15 сентября 1922 года, постановлением правительства республики была основана Белорусская государственная и университетская библиотека. Позднее она поменяла статус (ее вывели из системы БГУ) и название (известна в народе как «Ленинка», теперь как «Националка»).

Как выглядела библиотека в 1940—1980-е годы и как одевались ее посетители — в фотоподоборке из Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов, опубликованной tut.by.

Вид на здание Государственной библиотеки БССР имени Ленина в Минске. 1939 год.
Статистический каталог библиотеки имени Ленина. 16 февраля 1948 года.
В читальном зале библиотеки имени Ленина. 1949 год.
Заведующая читальным залом библиотеки М.Л. Голубева знакомит студенток БГУ М. Тёмкину и Л. Самусь с литературой о современном Китае. 19 ноября 1952 года.
В Государственной библиотеке БССР имени Ленина. 10 февраля 1955 года.
Посетители у выставки французских изданий в Государственной библиотеке БССР имени Ленина. 30 января 1957 года.
В исследовательско-библиографическом отделе библиотеки имени Ленина. 10 апреля 1960 года.
Посетители на выставке белорусской литературы в Государственной библиотеке БССР имени Ленина. 10 января 1962 года.
В отделе комплектования Государственной библиотеки БССР имени Ленина. 19 сентября 1962 года.
В общем читальном зале на 500 мест Государственной библиотеки БССР имени Ленина. Ноябрь 1970 года.
В отделе белорусской литературы Государственной библиотеки БССР имени Ленина. Ноябрь 1970 года.
Белорусский писатель и критик, член-корреспондент АН БССР Алесь Адамович с сотрудниками Государственной библиотеки БССР имени Ленина. Декабрь 1984 года.

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