Фотофакт: Как одевались посетители Национальной библиотеки в советское время

Национальная библиотека Беларуси была создана ровно 95 лет назад.
95 лет назад, 15 сентября 1922 года, постановлением правительства республики была основана Белорусская государственная и университетская библиотека. Позднее она поменяла статус (ее вывели из системы БГУ) и название (известна в народе как «Ленинка», теперь как «Националка»).
Как выглядела библиотека в 1940—1980-е годы и как одевались ее посетители — в фотоподоборке из Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов, опубликованной tut.by.