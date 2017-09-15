Фотофакт: Как одевались посетители Национальной библиотеки в советское время 1 15.09.2017, 14:50

2,296

Фото: wikipedia

Национальная библиотека Беларуси была создана ровно 95 лет назад.

95 лет назад, 15 сентября 1922 года, постановлением правительства республики была основана Белорусская государственная и университетская библиотека. Позднее она поменяла статус (ее вывели из системы БГУ) и название (известна в народе как «Ленинка», теперь как «Националка»).

Как выглядела библиотека в 1940—1980-е годы и как одевались ее посетители — в фотоподоборке из Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов, опубликованной tut.by.

Вид на здание Государственной библиотеки БССР имени Ленина в Минске. 1939 год.

Статистический каталог библиотеки имени Ленина. 16 февраля 1948 года.

В читальном зале библиотеки имени Ленина. 1949 год.

Заведующая читальным залом библиотеки М.Л. Голубева знакомит студенток БГУ М. Тёмкину и Л. Самусь с литературой о современном Китае. 19 ноября 1952 года.

В Государственной библиотеке БССР имени Ленина. 10 февраля 1955 года.

Посетители у выставки французских изданий в Государственной библиотеке БССР имени Ленина. 30 января 1957 года.

В исследовательско-библиографическом отделе библиотеки имени Ленина. 10 апреля 1960 года.

Посетители на выставке белорусской литературы в Государственной библиотеке БССР имени Ленина. 10 января 1962 года.

В отделе комплектования Государственной библиотеки БССР имени Ленина. 19 сентября 1962 года.

В общем читальном зале на 500 мест Государственной библиотеки БССР имени Ленина. Ноябрь 1970 года.

В отделе белорусской литературы Государственной библиотеки БССР имени Ленина. Ноябрь 1970 года.