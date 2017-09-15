Майя Санду: Народные протесты вернут Молдову на путь евроинтеграции 15.09.2017, 14:57

Кишинев ждет жаркая политическая осень.

17 сентября оппозиция обещает вывести на акцию протеста тысячи человек. Среди ее организаторов - партия PAS (Partidul Actiunea si Solidaritatea - партия "Действие и солидарность").

Ее лидер Майя Санду вот уже два года занимает верхние строчки в рейтинге популярности молдовских политиков. В ноябре 2016 года она проиграла Игорю Додону во втором туре президентских выборов, отстав менее, чем на пять процентных пунктов.

Акция протеста 17 сентября связана с введением в Молдове смешанной избирательной системы. Соответствующий законопроект был одобрен в конце июля под занавес парламентской сессии, его поддержали социалисты и демократы, и сразу подписал президент Додон.

В интервью dw.com Майя Санду объяснила, чем ее не устраивает новый избирательный закон, почему идея евроинтеграции теряет популярность в Молдове и как ей можно вернуть привлекательность:

- С каким главным требованием вы идете на акцию 17 сентября?

- Требование у нас одно - не менять действующую избирательную систему, потому что новая не имеет ничего общего с демократией. Об этом говорим не только мы, но и Венецианская комиссия, которая разбирается больше всех остальных в том, что хорошо для выборов и что плохо. Мы понимаем, в каком состоянии те, кто сегодня у власти. Они испугались после президентских выборов, когда увидели, какой у нас хороший результат. Они знают, что у них малая поддержка, это подтверждают все соцопросы. И поэтому они пытаются внедрить систему, которая поможет им манипулировать и красть голоса избирателей, чтобы остаться у власти.

- Но те, кто за смешанную систему, когда половина депутатов избирается по партийным спискам, а половина по одномандатным округам, утверждают, что, наоборот, она даст возможность в 2018 году пройти в парламент внепарламентской оппозиции, Приднестровью, нацменьшинствам и так далее.

- Это неправда. И в отчете Венецианской комиссии об этом недвусмысленно сказано. Проблем много. Начиная с того, что мы не знаем, сколько точно людей проживает сегодня в стране и за ее пределами, в каждом избирательном округе. Есть опасения, что эти округа нарисуют так, чтобы властям было легче манипулировать результатами.

Кроме того, закон предполагает только один тур выборов. Это означает, что депутат-одномандатник может пройти в парламент, набрав 15% голосов. А кто тогда будет представлять интересы остальных 85% граждан, которые голосовали за других кандидатов? Не забывайте еще, что нововведение не нашло поддержки в обществе, и об этом тоже свидетельствуют все опросы.

- Многие эксперты говорят о том, что, не приняв во внимание рекомендации Венецианской комиссии, не прислушавшись к мнению европейских партнеров, власти поставили под вопрос финансовую помощь со стороны ЕС. Вы как считаете?

- Мне не хотелось бы спекулировать на этой теме. Но не думаю, что ЕС прекратит оказывать нам помощь. Республика Молдова - независимая страна, и ей решать, какое законодательство принимать.

- Молдова очень много лет получала финансовую помощь от ЕС. И сейчас получает. Тем не менее популярность идеи евроинтеграции падает. Если в 2007 году вступления в ЕС хотели 76% жителей страны, то сейчас менее 50%. Почему так происходит?

- Есть два аспекта проблемы. Во-первых, идею евроинтеграции девальвирует руководство страны, которое объявило себя проевропейским, но на деле спровоцировало тотальную коррупцию, что привело к обнищанию народа и к массовому выезду работоспособного населения за рубеж. Власти потеряли доверие граждан, а вместе с ним ушло и доверие к тому курсу, который они якобы проводят.

Другой аспект обусловлен тем, что Евросоюз вкладывает деньги в реализацию проектов, связанных со строительством дорог, развитием инфраструктуры, образования, здравоохранения. Но большая часть этих средств до граждан не доходит. Деньги растворяются в воздухе, куда-то теряются, оказываются в карманах чиновников. А население может и не догадываться, какие суммы были выделены ЕС.

- Молдова переживает тяжелые времена. Общество втянуто в геополитические игры политиков, расколото. Можно ли его консолидировать?

- В первую очередь, для этого нужны ответственные политики, которые не спекулируют на геополитических темах. К сожалению, у нас во власти нет сегодня людей, которые могут дискутировать с обществом, искать и находить решения для наших общих проблем - независимо от того, какой курс нам больше нравится, и на каком языке мы разговариваем. Да, для страны существует геополитическая опасность (изменения курса на евроинтеграцию. - Ред.), но с этой опасностью можно бороться, только если есть правовое государство и сильные государственные институты.

- Как Молдове вообще балансировать между Западом и Востоком?

- Республика Молдова должна четко обозначить путь евроинтеграции и идти по этому пути. И Россия должна это принять. В то же время мы можем сохранять хорошие отношения с Российской Федерацией, учитывая, что там работает множество молдаван, учитывая торговые связи и другие моменты. Мы не можем бесконечно лавировать между двумя берегами. Нам очень важно сделать первый шаг по дороге к реальной демократии, правовому государству, повышению благосостояния общества. И это европейский путь.

- Но сегодня у вас мало поддержки со стороны русскоязычного населения страны, а также среди тех, кто симпатизирует России…

- Это так. Возможно, мы посылаем неправильные месседжи или же недостаточно внятно их артикулируем. С другой стороны, оппоненты пытаются представить нашу политику как враждебную нацменьшинствам. У нас на самом деле один подход: мы живем в эпоху глобализации, и не следует считать, что в Республике Молдова должны жить только румыны, молдаване. Да такого здесь и не было никогда.

Нам нужно учиться жить в этом разнообразном мире, учиться взаимопониманию. Принимать историю, такой, какой она была на самом деле, давать адекватную оценку и фашистскому режиму, и коммунистическому. Вообще же в спорах об истории нужно поставить точку. Извлечь из нее урок и идти дальше. Но противники евроинтеграции должны понять, что как раз в ЕС уважают права меньшинств, они там интегрированы в социальную, политическую жизнь лучше, чем у нас.

- В обществе и СМИ о вас часто говорят как о ставленнике Запада, проекте США. Понимаю, что сейчас вы скажете, что это не так. Но все-таки?

- В Молдове полно людей, которые либо постоянно находятся за границей, либо часто туда ездят на работу, на учебу, на отдых, наконец. И им нравится там. Получается, что все они шпионы? Получается, что всех, кто учился и работал в США, как я, взял под контроль Госдеп и теперь диктует нам, как быть дальше?

На самом деле, оппоненты пытаются доказать, что нас финансируют из-за рубежа. Им сложно представить, что в партии можно работать бесплатно. И если б мы были проектом США, сегодня не Додон, а я бы сидела в президентском кресле.