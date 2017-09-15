На больницу для Лукашенко выделили еще $5 миллионов 16 15.09.2017, 14:59

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Фото: tut.by

Деньги взяты из городского бюджета Минска.

Сегодня «депутаты» Мингорсовета утвердили корректировку инвестпрограммы Минска на 2017 год. В частности, они перераспределили средства между сферами и объектами инвестпрограммы, пишет tut.by.

Например, «депутаты» увеличили финансирование работ по возведению медицинского клинического центра в Ждановичах, который в народе больше известен как лечкомиссия.

Допсредства составили 9,6 миллиона рублей или около 4,94 млн долларов. Согласно паспорту объекта, больницу Лукашенко сдадут к концу 2017 года. Сейчас в будущей больнице для чиновников идут отделочные работы.

Напомним, указ о строительстве спецбольницы для чиновников в поселке Ждановичи под Минском диктатор подписал еще в 2014 году. Строительство началось через год. В новом медцентре будут созданы те же отделения, что и в лечкомиссии, и оснащены новейшим оборудованием, как лечебным, так и диагностическим. Также планируется целый VIP-блок с отдельными входами, лифтом. К нему прилагается своя кухня, столовая, комнаты отдыха, комнаты для охраны и медперсонала. Ориентировочная стоимость объекта — около 100 миллионов евро.

Также больше денег «депутаты» направили и на строительство Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике, который должны открыть 8 марта 2018 года.

Кроме того, около 53,2 миллиона рублей из средств инновационного фонда Мингорисполкома направят на строительство третьей линии столичного метро.