Родионов: Еврокубковой статистикой БАТЭ за последние 10 лет можно гордиться 15.09.2017, 15:20

Виталий Родионов

Форвард борисовского ФК поделился мнением о еврокубковой статистике БАТЭ в проекции на успехи национальных команд.

«Конечно, еврокубковая статистика БАТЭ за последний десяток лет и заработанный им коэффициент – это при всех обстоятельствах результат, которым можно гордиться.

Но хочу обратить внимание на другое. Сборные Азербайджана и Албании сейчас стоят третьими в группах квалификации к чемпионату мира. Македонцы там пятые, однако весной они обыграли белорусов в товарищеской встрече со счетом, крупным до неприличия. При этом про группы, в которых выступают упомянутые сборные, не скажешь, что они проще, нежели наша. Не видите ли вы взаимозависимости этих явлений? Если да, то почему они в таком случае не прослеживаются у нас? Ведь были же годы и двойного участия белорусских клубов в групповых раундах, и выходы БАТЭ в весеннюю часть. Однако на сборную те успехи никак не проецировались. Наоборот, только усиливался контраст», – рассказал форвард БАТЭ Виталий Родионов «Прессболу».