Trubetskoy представил клип на песню «Китти» 1 15.09.2017, 15:41

Интрига заключается в том, что это – только первая серия музыкального «диптиха».

Группа Trubetskoy презентует новое видео на песню «Китти», которую музыканты представили в свой третий День рождения 1 сентября. Клип, снятый автором ряда роликов для российских поп-звезд Хиндрэкам Маасикам, представляет собой первую серию диптиха, сообщает euroradio.fm.

«Это диптих, состоящий, условно говоря, из двух клипов, где второе видео — продолжение первого. «Китти» написана молодым автором из Калмыкии Русланом Дэ. Второе видео появится осенью», — рассказывает продюсер группы Евгений Колмыков.

Не так давно Trubetskoy объявил о ребрендинге.

«Наверное, правильно это называть поп-рок, — характеризует новый стиль «Трубецкого» Колмыков. — Новый альбом команды пишется в таком ключе».