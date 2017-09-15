Ось Берлин – Париж: новые очертания Кристоф Шмитд, «Новое время»

15.09.2017, 15:59

Франция и Германия способны сделать ЕС более устойчивым.

Президентские и парламентские выборы во Франции в начале этого года внушили новую надежду в рамках проекта европейской интеграции. Речь идет о перспективах более глубокого франко-германского сотрудничества. Впрочем, некоторые формы такой кооперации были бы ошибкой. До тех пор, пока государства – члены ЕС обладают суверенитетом в фискальной и экономической политике, Франция и Германия должны сосредоточить свои усилия на том, чтобы сделать еврозону более устойчивой.

Президент Франции Эммануэль Макрон стартовал с неотложных реформ, необходимых для стимулирования экономического роста. Крайне важно, чтобы он преуспел. Франция страдает от высокого уровня безработицы, а ее финансовый баланс в среднесрочной перспективе является неустойчивым. Для улучшения такого положения дел потребуются рыночные реформы, а также существенное сокращение дефицита государственного бюджета.

В свете этого небольшого окна возможностей, которое открылось для Франции, последнее, что нужно сейчас стране, – это совместные инвестиционные проекты, как это предлагали некоторые аналитики. Экономический рост требует не только капиталовложений, но и бизнес-среды, в которой инновационные подходы поощряются и вознаграждаются. И во всяком случае для Франции было бы нецелесообразно рассчитывать на инвестиции других членов ЕС. Как Франция может утверждать, что она вернулась к своему прошлому величию, если она просит помощи у Германии?

Помимо реализации внутренних реформ Франция может работать с Германией в поддержку европейской интеграции. Но поскольку обе страны ищут сферы, в которых они могут сотрудничать, они должны быть осторожными, чтобы избежать политики, которая угрожает стабильности еврозоны.

К сожалению, некоторые предложения, которые в настоящее время обсуждаются, направлены против еврозоны. Например, создание общего бюджета или режима страхования от безработицы. Такие проекты на данном этапе заложили бы основы будущих конфликтов. Невозможно себе представить, чтобы национальные политики, учитывая интересы своих стран, позволяли этим механизмам быть справедливыми для каждой из сторон.

Чтобы избежать подобных конфликтов, которые бы только подрывали европейский проект, любая институциональная реформа во имя франко-германского сотрудничества должна быть строго протестирована. Европейские стратеги должны обеспечить четкое соответствие между полномочиями и обязательствами сторон.

Кроме того, есть много других сфер, где Франция и Германия могут развивать сотрудничество, чтобы придать новый импульс европейской интеграции. Чтобы их определить, руководители Франции и Германии должны помнить о трех связанных принципах.

Во-первых, любые совместные усилия должны учитывать многообразие. Центральная сила Европейского союза в том, что он объединяет государства-члены в стремлении к миру и процветанию. Но для этого требуется большой запас разнообразных идей, а не единый подход для всех.

Второй принцип – это взаимодополняемость. Он предполагает то, что процесс принятия решений должен быть максимально децентрализован. Это позволяет учитывать местные и региональные особенности.

Последний принцип – конгруэнтность. Лица, принимающие решения, должны отвечать за результаты своих решений. Это означает, что до тех пор, пока европейские избиратели настаивают на суверенитете бюджетно-экономической политикой, общие проекты в этой сфере будут пустыми мечтами.

Учитывая эти принципы, Франция и Германия могут действовать совместно по целому ряду других вопросов: изменение климата, проблема беженцев и борьба с терроризмом. Координация усилий на этих фронтах активизирует процесс интеграции и будет способствовать долгосрочной стабильности и процветанию Европы.

В экономическом сотрудничестве Франция и Германия должны искать способы укрепить еврозону и единый рынок. Должен быть создан независимый банковский регулятор, отдельный от Европейского центрального банка. Все эти инициативы могут быть реализованы одновременно с внутренними реформами во Франции.

Впрочем, сторонники общей ответственности считают, что это откроет путь и к ответственности индивидуальной. Но это иллюзия. Общая денежно-кредитная политика Франции и Германии лишь снизит стимулы для проведения структурных реформ внутри стран. Кроме того, если политики нарушат свои предвыборные обещания, это подорвет доверие к европейскому проекту в целом.

Кристоф Шмитд, «Новое время»