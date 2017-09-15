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Ученые нашли способ управления долголетием

  • 15.09.2017, 16:20

Американские исследователи проанализировали генетические данные людей и обезьян.

Группа американских ученых обнаружила связь между ограничением калорийности пищи и генетической саморегуляцией продолжительности жизни. Соответствующее исследование, краткое описание которого приводит портал EurekAlert!, опубликовано в журнале Nature Communications (перевод – ria.ru).

Специалисты установили, что голодание или ограничение калорийности потребляемой пищи замедляет эпигенетические изменения и, как следствие, увеличивает продолжительность жизни.

Скорость эпигенетических изменений, как отмечают исследователи, напрямую связана с продолжительностью жизни. Чем дольше живет среднестатистический представитель того или иного вида, тем медленнее у него происходят такие изменения.

К таким выводам ученые пришли, проанализировав на примере образцов крови мышей, обезьян и людей эпигенетический дрейф.


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