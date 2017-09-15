Герой-афганец: Пусть мне ответит Министерство финансов 15.09.2017, 16:38

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Александра Сахарук намерен бороться против беспредела властей.

Брестский областной суд отказал ветерану войны в Афганистане Александру Сахаруку в материальной компенсации морального вреда от Министерства финансов. Запрошенная компенсация - 1000 белорусских рублей.

Моральный ущерб ему был причинен сотрудниками милиции во время шествия на 9 мая - День Победы. Бывшего афганца насильно вытащили из колонны сотрудники милиции за развернутый бело-красно-белый флаг, поместили в изолятор временного содержания, передает «Радыё Рацыя».

Там заставили снять медаль «За отвагу», полученную на афганской войне. Не разрешили сообщить никому о задержании. Через 29 часов отпустили из-за отсутствия вины.

- Любого гражданина могут вот так взять, закрыть, а потом сказать, что не виноваты. И им за это - ничего. Но если я не виноват - значит они виноваты, они нарушили закон. Конкретно милиционеры. Но так как милиционерам не могу предъявить иск, так как такое у нас законодательство, то я предъявляю его Министерству финансов Беларуси. Таковы реалии, - рассказал Сахарук.

Александр Сахарук и его представитель в суде правовой инспектор профсоюза радиоэлектронной промышленности Владимир Малей считают решение суда незаконным. Поэтому будут обжаловать его в высших судебных инстанциях.