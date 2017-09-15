Ричард Вайц: Россия намного слабее, чем пару лет назад 9 15.09.2017, 16:35

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Ричард Вайц

Фото: astanatimes.com

У НАТО сейчас более сильная позиция.

Старший научный сотрудник и директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона в Вашингтоне, эксперт по национальной безопасности США, контролю над вооружениями, ядерному нераспространению Ричард Вайц во второй части интервью "Апострофу" рассказал, какие страны НАТО могла завоевать РФ до 2014 года и начала войны с Украиной и почему она не может это сделать сейчас.

Первую часть интервью читайте тут.

- Некоторые эксперты говорят о том, что восточноевропейским государствам нечего бояться в связи с российско-белорусскими учениями "Запад-2017", которые начались 14 сентября, что Россия в сегодняшних условиях не пойдет на новые военные действия. С другой стороны, есть очевидная обеспокоенность НАТО и стран региона из-за учений. Чем объяснить такое различие во взглядах на эту тему?

- Да, есть обеспокоенность по поводу российских учений. И не очень понимаю, почему. Российская армия не увеличивается, не модернизируется, а просто проводит более частые учения, более масштабные и сложные, с участием всех родов войск и невоенных сил: чрезвычайные силы, медицинские и транспортные службы. И это делает их значительно эффективнее, значительно сильнее - просто за счет лучшей готовности. Это понятная и, возможно, очень эффективная стратегия.

Проблема с учениями в том, что Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ – договор, подписанный 19 ноября 1990 года представителями государств-членов НАТО и Организации Варшавского договора, который устанавливал равновесие вооруженных сил на более низком уровне и ограничивал размещение вооружений вдоль линии между блоками; в 2015 году Россия заявила о полном прекращении участия в договоре, - "Апостроф"), Венский документ (принятое в 1990 году странами ОБСЕ соглашение, согласно которому государства-участники должны ежегодно обмениваться информацией о военных силах и вооружениях, - "Апостроф") были созданы для предотвращения "тайной войны" в Европе. И тот способ, которым Россия проводит свои внезапные проверки боевой готовности – или даже учения "Запад"... Если бы целью была атака на Европу, вы бы так и делали, верно? Провели бы мобилизацию, учения, собрали бы все военные силы для маневров – и тогда вы в гораздо лучшей позиции для атаки. Это и есть тревожный звонок.

Но у НАТО сейчас гораздо более сильная позиция, чем когда начались подобные учения. Если бы Россия хотела использовать их в 2010 году – насколько я помню, это были первые большие учения (впервые возобновленные учения "Запад" в новом российско-белорусском формате провели в 2009 году, – "Апостроф") – или в годы перед 2014-м (до аннексии Крыма и начала войны РФ против Украины, - "Апостроф"), это было бы эффективнее [чем сейчас]. Им, вероятно, удалось бы захватить страны Балтии достаточно быстро, и НАТО пришлось бы уйти.

Но сейчас НАТО в гораздо более сильной позиции. США отправляют в Восточную Европу силы на время учений. Так что я не думаю, что даже с этими учениями России будет легко устроить нападение на Запад.

- Насколько серьезные проблемы ждут российский ВПК, учитывая, может быть, незначительное, но первое за много лет сокращение военного бюджета РФ? Некоторые специалисты указывают и на растущие проблемы с экспортом российской военной продукции. Что вы об этом думаете?

- Российский военно-промышленный комплекс, очевидно, оправился от проблем двадцатилетней давности, когда он был коррумпирован. Они пытаются освоить изготовление продукции невоенного назначения. Распад Советского Союза подорвал тесно интегрированные с соседями индустриальные проекты, предусматривающие в том числе сотрудничество с Украиной. Для них было вызовом собрать заново эту союзно интегрированную структуру командной экономики.

С того времени они оправились, стали эффективнее. Россия остается вторым крупнейшим экспортером [военной продукции в мире], получает положительные оценки в Индии, разные – в Китае, но все равно они могут предоставить китайцам то, что они хотят. После того, как санкции вступили в силу в 2014 году, россияне признали, что потеряли доступ к определенным западным технологиям, которые пытаются заместить за счет внутреннего производства или сотрудничества с Китаем. И похоже на то, что они преуспевают.

Думаю, главный вызов стоит перед российской экономикой как таковой, которая, как вы знаете, страдает после введения санкций. Но непонятно, какую роль сыграли собственно санкции, а какую – падение цен на нефть. Замедление роста российской экономики определенно создало ограничения для трат России на оборону. Реализация некоторых важных проектов задерживается: стелс-истребитель (малозаметный истребитель, - "Апостроф"), танк "Армата" и другие. И все еще не ясно, сможет ли Россия без Украины в скором времени построить новый авианосец.

Так что я бы сказал, что военно-промышленный комплекс России в последние пару лет по своей сути слабее, чем он был до этого. Российская экономика слабее, и это дает меньше доходов для ВПК. Но, конечно, России достаточно, чтобы защитить себя. Они могут разработать действительно хорошие технологии, только меньше, чем им необходимо. Российская армия достаточно сильна, чтобы защитить Россию, так что с этим не должно быть проблем. Если же они захотят начать конфликт в другой стране, это будет вызовом.