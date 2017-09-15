В Польше создали Национальный институт свободы 15.09.2017, 16:56

Фото: charter97.org

Его целью будет поддержка неправительственных организаций и выделение средств для них.

Польский парламент принял закон о Национальном институте свободы – Центре развития гражданского общества. Новое учреждение будет работать при Канцелярии премьер-министра. Его целью будет поддержка неправительственных организаций и выделение средств для них, сообщает «Радио Польша».

Принятие закона сопровождала бурная дискуссия в зале пленарных заседаний. Против этого документа выступили оппозиционные партии «Гражданская платформа» и «Современная».

До этого времени, средства на НГО выделял один из департаментов Министерства семьи, труда и социальной политики.