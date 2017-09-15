Глубокое обнесли блокпостами 7 15.09.2017, 17:33

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На въезде-выезде в город стоят три блок-поста.

Как живется жителям Глубокого в период российско-белорусских военных учений «Запад-2017»?

«Cалідарнасць» решила узнать, что сейчас происходит в Глубоком, из первых уст.

— Ой, у нас тут стреляют! Грохот такой стоит, что, похоже, стреляют где-то рядом с центром, — рассказал житель Глубокого, журналист-фрилансер Змицер Лупач.

Лупач отметил, что местные и сами не понимают, вводили ли у них комендантский час.В четверг информация о том, что в городе на время учений жителям с 22 часов и до 6 утра запрещается без необходимости находиться вне жилья и перемещаться между населенными пунктами без документов, появилась на официальном сайте местного исполкома, а уже в пятницу благополучно оттуда исчезла. Сегодня же представители власти проинформировали СМИ, что «все это несло учебный характер».

— Теперь заявляют, что это якобы в рамках учений и в действительности ничего нет, — рассказывает местный житель. — Впрочем, погода вчера была плохая и люди и так вечером особенно на улицу не выходили. Я сам был в магазине после 22.00. Ничего. Никто не задержал.

Между тем на въезде в город расставлены блок-посты, и пройти их не так-то просто. Так, активист из Глубокого Ярослав Берникович утром столкнулся с подобным досмотром.

— На въезде-выезде стоят три блок-поста. Все серьезно: палатки, автоматчики, — рассказал он. — Проверили документы, заставили открыть багажник и салон, записали номера машины. Я спросил, как мне быть, ведь собираюсь возвращаться в Глубокое поздно ночью? Сказали, чтобы не забывал документы, в противном случае могут задержать до выяснения личности. А еще предупредили, что могут быть очереди, поскольку надо всех проверить.

В самом же городе можно наблюдать военные патрули. В частности, они были замечены возле больницы и на автостанции.

— Но не российские. Наши. На форме знаки глубокской территориальной обороны, — отмечает Змицер Лупач.

По его словам, учения уже доставили много неудобств жителям Глубокого. Например, вчера, в местном магазине в рамках военных мероприятий искали взрывчатку.

— Людей повыгоняли в дождь на улицу, — рассказывает собеседник. — А еще занесли пакет в поликлинику, чтобы проверить бдительность населения. Правда, никто не отреагировал на него. Говорили потом, что наши граждане несознательные.

Местные жители по-разному относятся к проходящим учениям. Кто-то поддерживает, утверждая, что начальству виднее, кто-то боится высказывать свое мнение.

— А есть и такие, кто прямо говорит, что лучше бы вместо того, чтобы деньги на ветер пускать, людям зарплаты подняли, — заключает Змицер Лупач.

Напомним, вчера официально начались российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».