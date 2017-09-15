Управделами Лукашенко и Академия наук задолжали за электричество 6 15.09.2017, 17:46

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С января по июль белорусы потратили электричество более $2 миллиардов.

По данным Белэнерго, с января по июль этого года белорусы потратили электричества в общей сумме на 4 млрд. 779 млн. рублей. Речь идет не только об обычных людях, но и о предприятиях, пишет kp.by.

При этом большинство старается вписываться в льготные тарифы, которые частично оплачивает государство. В первые семь месяцев года это удалось 81,9% потребителей. По сути, только примерно каждый пятый платил за электричество по более высоким тарифам. Чаще всего уложиться в льготу удавалось тем, кто живет в домах без электроплит и централизованного газоснабжения. Из них по субсидированному тарифу платили 94,9%. А перерасход энергии в основном бывает у тех, кто живет с газовой плитой: здесь по льготным тарифам платят уже 78,1%.

А еще за первые семь месяцев года белорусы задолжали государству за электричество 895,9 млн. рублей. Есть среди должников и предприятия, причем государственные. Например, в списке неплательщиков оказались организации Минсельхозпрода (они возместили только 97,3% стоимости израсходованного электричества), Минстройархитектуры (98,4%), управления делами Лукашенко (98,4%) и Академии наук (99,2%).

Цена на электричество днем и ночью будет отличаться в три раза?

В Беларуси могут появиться новые дифференцированные тарифы на электричество. Их разработкой сейчас занимается Министерство жилищно-коммунального хозяйства вместе с Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Причин для появления новых тарифов две. Во-первых, сгладить переход на стопроцентную оплату коммуналки, из-за чего стоимость этих услуг для белорусов вырастет (это должно произойти уже с 2018 года). А во-вторых, ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС (это должно произойти в 2019 году).

Новые тарифы будут в первую очередь зависеть от времени суток, причем максимальный будет отличаться от минимального в три раза. А индексироваться они будут в зависимости не от номинальной зарплаты, как сейчас, а от изменения затрат на оказание определенных услуг.

Когда все предложения будут готовы, их отправят на рассмотрение диктатору.