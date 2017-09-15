«Преемник» Путина: реальная операция Кирилл Сазонов

15.09.2017, 17:51

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Владимир Путин

Я знаю, кто будет следующим президентом России.

Не в смысле на выборах 2018 года, тут все знают, а после Путина. Заинтриговал?

Думаю, да практически уверен, что общий уровень маразма и практически языческого идолопоклонства (православные скрепы, ага) достиг необходимого уровня и не оставляет им вариантов. То есть новым президентом РФ или вождем (как у индейцев и в СССР) станет Путин Второй. Чтобы верноподданным не привыкать к новой фамилии, а идеологам не напрягаться с перестройкой сознания электората. Сразу после выборов Путина Второго или после назначения советом элиты победителю делают необходимую пластическую операцию. Потому что экономить нужно бюджетные средства. Шутка ли - столько портретов, плакатов, картин, бюстов и не побоюсь этого слова икон заново писать?

Дело за малым. Может и страну заранее переименовать? Воспользоваться украинским креативом, ради сохранения хоть каких-то ментальных связей с нами. А что, мне кажется - будет красиво звучать: Повелитель Мордора, король за стеной Путин Второй. Великий. Или мелкий - зависит от баланса восприятия реальности и верований. То есть для нас, по большому счету, ничего не меняется. Их флюгер политики и логики намертво приколочен к сараю и ветер обреченно дует в одном направлении...

Кирилл Сазонов, site.ua