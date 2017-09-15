Самые интересные белорусские фестивали, которые не дадут заскучать осенью 15.09.2017, 18:13

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Фото: Artūro Samaliaus

Список лучших мероприятий, которые ожидаются в разных уголках Беларуси.

Лето закончилось, а фестивальная жизнь продолжается. Впереди еще много музыкальных, спортивных, гастрономических, театральных праздников, на которые обязательно стоит отправиться, несмотря на холодную погоду и осеннюю лень.

Мы собрали для вас самые интересные мероприятия, которые ожидаются в разных уголках Беларуси в ближайшее время, пишет planetabelarus.by.

Театр «Шотландская пехота» в Мирском замке

Любителям исторических реконструкций в эти выходные стоит заехать в Мир. Во внутреннем дворике одного из самых известных белорусских замков клуб «Шотландская пехота» покажет спектакль с боями, волынками и пушечными залпами.

Почему пехота «шотландская»? Дело в том, что во времена Речи Посполитой на наших землях осело много шотландских иммигрантов. И представление, которое пройдет в Мирском замке 16 сентября, посвящено именно их культуре и традициям.

Международный фестиваль огня

Не важно, что пишут про прогноз погоды – на этом празднике, определенно, будет жарко. С 15 по 17 сентября в минском аквапарке «Дримленд» пройдет фестиваль огня с сотней артистов из разных стран. В программе пиротехническое шоу, световые фигуры, искусство дышать огнем, огненный орган и фейерверк.

Профессиональные команды готовы показать минчанам свои новые шоу, причем сцену обещают установить максимально близко к зрителям. Жаркие выходные гарантированы.

Праздники польской и еврейской культуры

Не забывайте, что на площади Свободы в Минске все еще запланировано несколько праздников национальных культур. В субботу свои веселые песни и танцы презентуют поляки, а в польских танцах, как правило, участвуют все, кто оказался поблизости.

А в воскресенье не менее весело собираются рассказать о своей культуре евреи: будут национальные блюда, танцы, викторины и много любопытной информации.

«Камяніца»

Какая белорусская осень без «Камяніцы»? Традиционный фестиваль уже много лет собирает белорусов в Музее народной архитектуры и быта, чтобы у старых деревенских домов послушать фолк-коллективы, причем не только белорусские, ведь хедлайнером нынешнего фестиваля будет украинская группа ONUKA.

На «Камяніцу» 16 сентября стоит съездить за невероятной атмосферой Строчиц, хорошей музыкой и сельскими осенними пейзажами.

«Жураўлі і журавіны»

Фестиваль для любителей красивой природы, птиц и ягод «Журавли и журавины» пройдет 17 сентября. Миорский край славится обилием клюквы на своих болотах, а собирают ее в сентябре.

В это же время в заказнике «Ельня» на окрестных полях останавливаются тысячи серых журавлей. Они кормятся остатками урожая, чтобы накопить силы для долгого путешествия к местам зимовки, расположенным в Восточной Африке, а ночуют на островах посреди болота, где могут чувствовать себя в безопасности от хищников.

Во время фестиваля можно наесться клюквой на год вперед, а еще погулять по заказнику, подняться на вышку и посмотреть на множество птиц. Отличный повод, чтобы выбраться на природу за здоровьем и новыми впечатлениями.

Фестиваль традиционной белорусской кухни «Чарка-шкварка на Суле»

Парк истории Сула приглашает 23 сентября распробовать самые традиционные белорусские блюда, чтобы потом длинными зимними вечерами готовить их дома. На фестивале в Суле (Столбцовский район) будут представлены два фудкорта: шляхетская зона (с самыми аристократическими блюдами и напитками) и литвинская кухня по народным рецептам.

Помимо дегустаций пройдут кулинарные мастер-классы, концерт со средневековой музыкой, танцы, презентации ремесленников и многое другое.

День Гродно и праздник сыра

23 сентября в Гродно большой праздник: День города с презентациями, фейерверком и многочисленными концертами с артистами со всей страны. А помимо эстрадных звезд в город съезжаются и производители сыра. Ведь в Гродно также пройдет фестиваль этого молочного продукта с оригинальным названием «Теория большого сыра».

Предусмотрены многочисленные дегустации и конкурс на самый вкусный сыр.

Свята Багач

Чтобы наглядно рассказать детям о белорусских праздниках и традициях, можно сходить 23 сентября в культурное пространство «МЕД» на праздник собранного урожая Богач.

Там покажут театрализованное представление, будет много игр, конкурсов, шуток и всего прочего, чтобы весело провести время и больше узнать о традиционном белорусском празднестве.

АктоӮбэр Фэст

Понравилось на «Lidbeer»? Вскоре пройдет еще один пивной фестиваль, на этот раз поближе к Минску, в Логойске. Обещают реки пива, более 30 сортов, как от местных пивоварен, так и зарубежных, даже пиво с мюнхенского Октоберфеста привезут.

На фестивале выберут самые удачные сорта, а расплачиваться за пиво можно будет с помощью особенной валюты, биркоинов. Помимо пива и разных развлечений, на фестивале пройдет также Чемпионат по переноске жен, а победитель получит столько пива, сколько весит его возлюбленная.

Форум театрального искусства «ТЕАРТ»

Традиционно в Минске в конце сентября пройдет Международный форум театрального искусства «ТЕАРТ» с лучшими современными постановками белорусского и зарубежного театра. В программе 19 спектаклей из 8 стран. Среди них немая комедия «Женитьба» по Гоголю, «Иллиада», хореографические постановки и много другое.

Все приглашенные спектакли уже получили множество различных наград и считаются образцом современного театрального искусства. Фестиваль запланирован с 27 сентября по 16 октября.

Осенний бал в Мирском замке

Еще одно историческое событие в Мирском замке этой осенью – бал «Именины Доминика». На этот раз посетителям предложат переместиться в начало XIX века на именины владельца замка Доминика Радзивилла. На балу будут танцевальные мастер-классы, фанты и старинные романсы.

Но особая изюминка мероприятия, конечно же, в самих залах дворца и дресс-коде. Ведь попасть на бал женщины могут только в платье в стиле ампир, а мужчины в строгом костюме. Чтобы погрузиться в атмосферу бала XIX века, наряд можно взять напрокат.

Кинофестиваль «Листопад»

Еще один символ белорусской осени, долгожданное событие для белорусских киноманов – кинофестиваль «Листопад». В этом году самый большой праздник в сфере кино пройдет с 3 по 10 ноября. Так что освобождайте себе время в эти дни на многочисленные кинопросмотры. А помимо них, как обычно, будет еще много встреч с режиссерами, выставок и мастер-классов.

Кстати, организаторы призывают не только смотреть кино, но и принимать участие в фестивале в роли волонтеров, что тоже может оказаться незабываемым опытом.