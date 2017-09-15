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Меркель на заявление Юнкера о переходе всех стран ЕС на евро

  • 15.09.2017, 18:17
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Ангела Меркель
Фото: g20.org

Канцлер Германии рассказала о своем виденьи валютной политики Евросоюза.

 

Переход всех стран Евросоюза на евро не гарантирует экономическую устойчивость содружества. Об этом заявила в пятницу в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом, передает ТАСС.

«Валюта важна, но она не может гарантировать, что мы в Европе будем сильными», — сказала она. При этом Меркель подчеркнула, что валютная политика должна быть увязана с экономической. «Но экономическая политика у нас неоднородная», — констатировала глава кабмина.

Комментируя высказывания главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о переходе всех стран ЕС на евро, она сказала: «Для нас важно, чтобы критерии для расширения еврозоны выполнялись как и прежде». Меркель при этом напомнила, что несколько лет назад в еврозону удалось принять страны Балтии, Словакию и Словению.


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