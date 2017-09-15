Москва и Минск вновь сойдутся в «сахарном клинче» 4 15.09.2017, 18:29

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Хроники нового продовольственного конфликта.

На этот раз его причиной опять может стать сахар, перепроизводство которого заставляет власти искать способы защиты внутреннего рынка и экспансии на соседние, пишет сайт «Экономическая газета».

В Беларуси в текущем году планируется собрать не менее 4,5 млн. т сахарной свеклы, что на 200 тыс. т больше, чем в 2016-м, сообщил исполнительный директор Ассоциации сахаропроизводителей «Белсахар» Федор Старостенко. Если в прошлом году 4 белорусских сахарных завода произвели 592 тыс. т сахара, то с учетом прогнозируемого урожая они планируют выпустить не менее 600 тыс. т – как на внутренний рынок, так и на экспорт. Поставки ведутся в 15 стран мира, включая Россию, Украину, Молдову, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Армению, Грузию.

НО в России теперь своего сахара тоже в избытке. За последние 5 лет посевные площади сахарной свеклы увеличились у наших соседей на 31%, до 1,2 млн. га, а средний сбор сахара в пересчете на готовый продукт с гектара вырос на 19%.

Там в т.г., по данным Минсельхоза РФ, будет произведено 6,5 млн. т при потреблении около 5,8 млн. т. Излишки (700 тыс. т) российским компаниям надо куда-то сбывать. Но пока они сталкиваются с конкуренцией производителей из Беларуси и Казахстана, где объемы производства тоже выросли. По данным Росстата, за I полугодие Россия импортировала 130 тыс. т белого сахара из стран СНГ, причем в основном – из Беларуси. Однако министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев обвиняет белорусских и казахских партнеров. «Они беспошлинно импортируют сахар-сырец, перерабатывают его, а затем продают дешевый сахар, в т.ч. в России», – заявил министр газете «Ведомости». В результате такой «недобросовестной политики» с начала августа по сентябрь цена упала: сахар в России подешевел почти вдвое: с 44 до 26 RUB за 1 кг – до уровня 2014 г.

Еще в мае Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) отмечал, что перепроизводство свекловичного сахара в России привело к падению рыночных цен на 27% – до уровня себестоимости (29 RUB/кг). При этом розничные цены на сахар в РФ снижались 9 месяцев подряд: с августа 2016 г. по апрель 2017 г. – и сократились на 25% до 43,6 RUB/кг. В результате доходность производства резко сократилась. Например, рентабельность сахарного сегмента по EBITDA у «Русагро» упала за год с 39% до 6%.

Эти тенденции затронули Беларусь в гораздо меньшей степени – если считать в национальной валюте. Правда, у нас в прошлом году сахар-песок подорожал на 23,2%, но за 8 месяцев т.г. цены снизились на 0,5%.

В странах ЕАЭС должна проводиться единая таможенно-тарифная политика. Но в Беларуси и России при ввозе сахара-сырца действует ввозная таможенная пошлина 340 USD/т на белый сахар и 140–250 USD/т – на сырец, а Казахстан, Кыргызстан и Армения могут ввозить сахар беспошлинно в объеме, достаточном для внутреннего потребления. По мнению А. Ткачева, поставщики из стран ЕАЭС «сбрасывают» на рынок РФ сахар из третьих стран.

По данным ассоциации «Союзроссахар», в Казахстане в 2016 г. произведена 31 тыс. т свекловичного сахара при потреблении 500 тыс. т в год. Недостающие объемы сахара в размере более 400 тыс. т производятся из импортного сахара-сырца, который ввозится из Бразилии и ЕС без уплаты таможенных пошлин. Этот льготный режим был установлен при создании Таможенного союза до конца 2019 г. Но в августе т.г. Казахстан заявил о необходимости продления беспошлинного импорта сахара-сырца с 2020 г.

В БЕЛАРУСИ, по оценкам ассоциации, производится 600 тыс. т сахара, а потребляется около 370 тыс. т. В среднем за последние 3 года до 250 тыс. т белорусского сахара экспортировалось в РФ, утверждают российские специалисты. По данным Белстата, наша страна в январе– июне т.г. произвела всего 146,5 тыс. т сахара (на 1/3 меньше, чем годом ранее), а экспортировала 250,4 тыс. т – на 34% больше, причем 99% – в страны СНГ. При этом средняя цена поставок сократилась на 4,8%, до 493 USD за тонну. Однако в Россию поставки снизились на 12,5% – с 160 тыс. до 140 тыс. т, а их стоимостной объем – на 17%, до 69,2 млн. USD. Таким образом, наши производители потеряли на российском рынке 14,2 млн. USD валютной выручки. Отчасти эти потери компенсируются увеличением экспорта сахара в Казахстан в 45 раз (26 тыс. т), Таджикистан – в 5,7 раза (14 тыс. т), Туркменистан – в 37 раз (5 тыс. т), Грузию – в 7 раз (2 тыс. т). В то же время импорт сахара-сырца в республику сократился на 36,1%, до 150,1 тыс. т, но его средняя цена выросла на 31,7%, до 510 USD за тонну. Кстати, по данным «Союзроссахара» и ФАО, мировые цены на сахар существенно снизились.

Потери российской сахарной отрасли А. Ткачев оценивает в 70–80 млрд. RUB. Поэтому глава Минсельхоза РФ призывает принять «эффективные меры» по упорядочиванию рынка ЕАЭС, а проще говоря – ограничить ввоз сахара из Беларуси и Казахстана. В противном случае в будущем году сократятся посевные площади и ухудшится экономическая ситуация на российских заводах, которые и так несут убытки, а многие находятся в предбанкротном состоянии. «Под угрозой продовольственная безопасность, независимость по сахару. Тем более мы сегодня серьезно думаем об экспорте, делаем первые шаги в этом направлении», – цитируют «Ведомости» главу Минсельхоза.

Заметим, что «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», в котором семье министра принадлежит 4,7%, в прошлом году увеличил выпуск сахара в 3 раза, до 270 тыс. т, и занял 5-е место в России среди крупнейших производителей после «Продимекса», «Доминанта», «Русагро» и «Сюкдена». Агрохолдингу принадлежат 3 сахарных завода (Тихорецкий, Павловский и Кореновский). Так что беспокойство г-на Ткачева вполне понятно.

ПО МНЕНИЮ российских чиновников и бизнесменов, Беларусь ежегодно импортирует от 140 до 220 тыс. т сахара-сырца, например, в 2016 г. – 164 тыс. т из Бразилии и Таиланда без уплаты импортных пошлин. Кроме того, россияне подозревают, что у нас производителям могут компенсировать уплаченную пошлину из бюджета. «Надо, чтобы все честно платили импортную пошлину и государства компаниям ее не компенсировали. Тогда все будут в одинаковых условиях», – цитируют «Ведомости» генерального директора «Русагро» Максима Басова. Так же считает председатель правления «Союзроссахара» Андрей Бодин. По его мнению, льготные условия импорта сахара в страны – партнеры по ЕАЭС создают неравные условия в странах СНГ. Все это оказывает избыточное давление на рынок всего единого таможенного пространства.

КОНФЛИКТЫ из-за поставок сахара случались между Минском и Москвой и в прошлые годы. Теперь конкуренция может вызвать их повторение. Производители РФ при поддержке Минсельхоза вновь ставят вопрос о том, что все страны ЕАЭС должны проводить единую политику, требуют отменить льготные или компенсационные режимы, грозя в противном случае поставить в ЕЭК вопрос об изъятии сахара из режима свободной торговли.