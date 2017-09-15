«Как оказалось, игроки БАТЭ – не мальчики для битья» 1 15.09.2017, 18:44

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Фото: fcbate.by

Что говорили фанаты и футболисты «Црвены Звезды» о сопернике.

Рулевой Владан Милоевич философствует, незабивший Славолюб Срнич отвечает на гнев фанатов цитатой патриарха Павла и другие мнения с просторов сербского Интернета, пишет «Прессбол».

Главный тренер "Црвены Звезды" Владан Милоевич отдал должное команде Александра Ермаковича.

БАТЭ имел свои шансы, у нас были свои, так что трудно сказать, кто был ближе к победе. Возможно, чуть-чуть мы. Проводить подобные встречи — действительно нечто особенное. Сказал своим игрокам, что мы должны забить второй и довести дело до конца. Но БАТЭ — опытная команда, имеющая собственный план, и она может наказывать за ошибки. Могу сказать, что сожалею, однако результат 1:1 справедлив. В первые 20 минут мы были не в своей тарелке, делали то, о чем не договаривались. Парни знают, о чем я. Впоследствии собрались, вместе сделали все возможное. Впереди еще пять игр, переключаемся на них.

Хочу отметить атмосферу на стадионе и поддержку болельщиков, которые сражались с нами все 90 минут. Спасибо. Думаю, в текущем сезоне парни этого заслужили. В футболе вы не можете только обороняться или атаковать. Если идете вперед, рискуете получить гол в любое время. Мы хотели развить успех, не пытались удержать минимальное преимущество. Иногда действовали правильно, порой нет. Моя философия не в том, чтобы моя команда отступала — такого никогда не будет. Но против нас была команда, которая также выпустила второго форварда, пытаясь исправить ситуацию. Рад, что мои футболисты получили ценный опыт. Будем честны, для повышения в классе игры такого накала необходимо проводить на постоянной основе.

Всегда считаю, что нет ничего непоправимого. Данный матч уже в прошлом. Он будет проанализирован, но мы переходим к следующим задачам. "Црвена Звезда" долгое время отсутствовала на европейской арене. Организация игры от мелких до существенных нюансов показывает, что выступление в Европе — другое измерение. Но мы остаемся на земле и ни к кому не будем относиться с чрезмерным уважением. Будем отдаваться полностью на поле, а потом посмотрим, хватит ли этого для выхода из группы. По богатой истории, имени и фанатам "Црвена Звезда" — один из самых больших клубов в Европе, — приводит слова тренера официальный сайт "Звезды".

Автор забитого мяча, полузащитник Неманья Радоньич для клубного офсайта.

Играли против команды, которая выступала в Лиге чемпионов в прошлые годы, знали, что нас ждет тяжелый поединок. Мы хорошо подготовились и могли использовать появлявшиеся шансы. Обязаны были побеждать, но что есть, то есть. 1:1 — неплохой результат для нас.

Теперь нужно готовиться к следующей встрече в чемпионате, больше ничего. Рад, что начал забивать мячи в важных матчах, надеюсь, продолжу в том же духе.

Пожалуй, мы немного недовольны, потому что на самом деле показывали неплохую игру. Имели несколько шансов, чтобы забить второй мяч и решить исход поединка в свою пользу. Европа не прощает.

Что касается моего верного шанса, честно говоря, не знаю, не пересматривал видео. Я буквально налетел на мяч… Нужно посмотреть повтор, чтобы разобраться в том, что произошло, — признался игрок сайту telegraf.rs.

Такие оправдания фанатов не устроили, и Срничу пришлось отвечать на гневные отзывы в "Инстаграм"... цитатой патриарха Павла.

Прежде чем начинать судить обо мне и моей жизни, возьми мою обувь и иди моим путем! Пройди по улицам, холмам и долинам! Ощути боль и счастье! Пройди годы, через которые прошел я, упади на каждый камень, что встретился на моем пути! Вставайте снова и идите так же, как я! Тогда можете меня судить.

... Публикация от @slavoljub_srnic14 Сен 14 2017 в 4:31 PDT

Защитник Филип Стойкович в разговоре с корреспондентом mondo.rs пообещал, что с "Кельном" команда сыграет лучше.

Можем быть довольны тем, как сыграли. Действительно выложились. Остается лишь сожалеть, что не победили. Что поделать, давайте двигаться дальше. Думаю, мы в силах одолеть "Кельн", так как это обычные футболисты, а не звезды "Барселоны".

Говорили с Мирко Иваничем об игре, я знал, что у них очень хорошая команда, здорово подготовленная физически. Что, собственно, и сказалось в концовке.

А его коллега по обороне Вуядин Савич вообще заявил, что Лига Европы — второй по значимости турнир для сербов.

Это большой опыт для нас, десять лет этого матча ждали и мы, и болельщики. Добились положительного результата, взяв очко, хотя не можем быть полностью удовлетворены.

Нашим приоритетом должен оставаться внутренний чемпионат, поскольку он длится целый сезон. По крайней мере, не хочу, чтобы нас обошел "Партизан", пока я в команде. Так что если желаете знать мое мнение, чемпионство важнее. Что касается Лиги Европы, попасть в групповой этап — уже большой успех.

Полузащитник Митчелл Дональд оценил судейство.

Уверен, следующую встречу проведем куда лучше. Не хочу сгущать краски. Мы были достойны трех очков, потому как играли действительно неплохо. Не стал бы критиковать арбитра. Некоторые решения, которые он принимал, были не в нашу пользу, но так всегда бывает в футболе.

Из заметки на сайте telegraf.rs:

"БАТЭ был лучше только в первые 25 минут игры, что привело к попаданию Иванича в каркас ворот.

…На протяжении оставшейся части поединка "Црвена Звезда" контролировала мяч. Однако отсутствие концентрации на 72-й минуте, когда забить удалось сменщику Сигневичу, вышедшему на поле за 10 минут до этого, а также упущенные возможности стоили хозяевам трех очков".

Комментарии пользователей telegraf.rs (мнения могут принадлежать и фанатам "Партизана". — Прим.):

— Не знаю, зачем себя обманывать. "Црвена Звезда" — клуб среднего уровня, и он должен быть рад, что не проиграл.

— Очень приятно видеть на арене 40000 фанов, которые так душевно и культурно поддерживают команду. Прекрасная атмосфера.

— БАТЭ Борисов — средняя команда? Заткнись и прикрой уши. Увидите еще на выезде. Просто успокойтесь, скоро пойдете на решето в матчах против "Кельна" и "Арсенала". Удачи, "Звезда".

— Этой "Звезде" нечего ловить в европейских соревнованиях! С такой игрой не победить даже клубы с более низким рейтингом, не говоря уже о том, чтобы одолеть кого-то из еврограндов!!!

— Получите комичный гол в нужное время.

Ответ: — Вы так рады оттого, что ваш клуб не выиграл? Или вы только и ждете, чтобы "Звезда" уступила и наделала ошибок?