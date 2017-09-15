Десять самых необычных профессий Беларуси 2 15.09.2017, 19:15

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В нашей стране есть люди, чей ответ на вопрос о деле жизни вызывает неизменное изумление.

Учителя и продавцы, инженеры и медики, строители и управленцы — представители этих профессий встречаются нам ежедневно. Но есть в Беларуси и те, чей ответ на вопрос о деле жизни вызывает неизменное изумление, пишет planetabelarus.by.

Чьи-то сферы деятельности только приходят в страну, чьи-то — уже почти забыты, однако это не мешает зарабатывать на жизнь их представителям, пусть и не совсем традиционным способом.

Трамидатор

На почте, в банке, в посольстве — стоять в очередях всем приходится регулярно. Конечно, таких ситуаций сегодня меньше, чем в Советском Союзе, но осмысленней и приятней многочасовое ожидание от этого не стало. Однако появились люди, готовые потратить время вместо вас — трамидаторы.

Пришедшая с Запада профессия для Беларуси нова, однако клиентов у подобных агентств уже хватает. Трудятся в этой сфере в основном студенты, готовые за 2,5-3 рубля в час постоять за вас куда угодно и сколько угодно.

Купюрье

Работы минчанина Игоря Аринича уникальны, причем не только в масштабах Беларуси. Подобных ему мастеров всего мира можно пересчитать по пальцам, ведь купюрье создают произведения искусства не красками или мелками, а… порванными купюрами. Белорусский мастер своим материалом выбрал советские рубли и основную часть времени проводит в поиске их.

Создание удивительного полотна занимает от полугода, сюжет можно выбрать любой, а стоить картина из рваных рублей будет от 700 до 5000$. Покупатели у минчанина есть не только на родине, но и за рубежом, причем спрос с годами растет. То, что 15 лет назад было хобби, сейчас стало основным источником дохода.

Методика создания очередного шедевра отработана: сбор и измельчение купюр, нанесение контура картины на фанеру, приклеивание фрагментов. И хотя найти советские деньги становится все труднее, Игорь принципиально работает только с подлинными рублями.

Актер огненного театра

Фейерверки давно стали привычной деталью каждого праздника в жизни белорусов, а вот выступления с открытым огнем пока видели не все. Актеры, выступающие в этом жанре, тренируются годами, ведь во время представления они рискуют не только навлечь на себя неудовольствие зрителей, но и получить серьезные травмы.

Начинались огненные шоу в Беларуси с одиночек-самоучек, а сейчас в столице действует несколько профессиональных театров, которые ездят на гастроли по всему миру, организуют неповторимые постановки, собирают призы на крупных фестивалях. Желающих работать в этом жанре хватает, однако стать профессионалом может далеко не каждый.

Зоо-отельер

Отелей для гостей столицы в Минске построено немало, да и в регионах достаточно, а вот столь популярных в Европе гостиниц для братьев наших меньших явно не хватает. Куда деть животное, если вы уезжаете в командировку, а друзья и родственники не могут присмотреть за питомцем? Во всем мире этот вопрос помогают решить зоо-гостиницы, появились они и в Беларуси.

Сейчас в Минске порядка десятка официальных зоо-отелей и вдвое больше незарегистрированных. В некоторые берут только кошек или собак, в большинстве рады всем животным. Стоимость проживания зависит как от вида вашего животного, так и от перечня услуг, в которых он нуждается. Кошек можно сдать на проживание с питанием, ветобслуживанием и играми за 12-18 рублей в сутки, собаку — за 15-25 рублей. Кстати, все современные гостиницы предлагают своим клиентам онлайн-видео, которое позволит всегда быть в курсе поведения и состояния их любимца.

Модель размера «плюс»

С тем, что в Беларуси самые красивые девушки, точно никто не поспорит. Однако есть в модельном бизнесе и запросы на дам с нестандартной для этой сферы внешностью. Ряд производителей, ориентирующихся не на девочек-подростков, а на состоявшихся женщин, выбирает для рекламы своих товаров не «90-60-90», а моделей категории plus size. Возраст моделей также может варьироваться от 20 до 45 лет. Главное — привлекательная, ухоженная внешность, умение работать на подиуме и масса свободного времени, ведь перед каждым показом требуются многочасовые репетиции.

К сожалению, больших денег эта работа не приносит, поэтому сделать ее основным доходом не получится. По словам работающих в данной категории моделей, зарабатываемого как раз хватает на спортзал и уходовые процедуры.

Валяльщик валенок

Хотя сегодня в Беларуси достаточно мест, где можно купить валенки фабричного производства, спрос на ручную работу все же не пропадает, а значит, есть и предложение. Хэнд-мейд валенки делают десятки мастеров, а купить их можно на ярмарках, в магазинах народных товаров, в интернет-магазинах, в тех же Дудутках, на торговых рядах во время уличных фестивалей и т.д. Стоимость детских валенок начинается от 20 рублей, взрослых — от 35, но это столичные цены. Если хотите найти дешевую, но качественную работу мастеров-шаповалов, отправляйтесь в глубинку, например, в Дрибин (Могилевская область).

Как правило, такие изделия покупают для детей или в подарок, ведь цена на них существенно отличается от заводской. Отличается и дизайн, правда, в лучшую сторону. На валенках могут быть вышиты цветы, животные, украшения из меха или страз. Выбирая необычный дизайн, стоит помнить, что он не только отразится на цене, но и усложнит уход за уличной обувью.

Тайный покупатель

Сервису в большинстве наших магазинов пока далеко до идеала, поэтому, казалось бы, услуга «тайный покупатель» должна пользоваться спросом. Однако, по словам единственного в этой сфере предпринимателя, толпой заказчиков он пока похвастать не может.

Стандартная услуга предполагает визит «тайного покупателя» в выбранное предприятие или к определенному сотруднику, оценку по ряду заранее оговоренных критериев, заполнение анкеты по итогам посещения. Это позволяет владельцу бизнеса оценить свои слабые стороны и устранить их. Увы, пока привлекать профессионалов к этой деятельности белорусские бизнесмены не спешат, предпочитая делать «засланными казачками» своих родственников и друзей.

Сказочница

В современной Беларуси немало журналистов и писателей, которыми можно гордиться и которых стоит читать. Но почти все они работают для взрослых. А вот Елена Масло, родившаяся в семье преподавателей, переросла журналистику и стала писать детские сказки.

Разумеется, не только Елена избрала для себя эту стезю, однако именно у нее больше всего наград на данный момент, а ее сказки выходят крупными тиражами на обоих государственных языках и хорошо продаются как у нас в стране, так и за рубежом.

Мельник

Еще в середине прошлого века мельницы в Беларуси были обязательным атрибутом каждого района. Ветряные или водяные изначально, они переходили на турбины со временем, однако оставались необходимы. Увы, за прошедшие годы число их резко поубавилось — сейчас найти действующую мельницу непросто.

Но вот, например, в деревне Жодишки Гродненской области сохранилась не только небольшая мельница, но и мельник. Разумеется, обеспечение мукой всех окрестных деревень не входит в его обязанности, однако на туристов и себя производимой продукции вполне хватает.

Шопер

Шопер — профессия, признанная в мире, и довольно спорная в Беларуси. К услугам шопера относятся консультации по стилю, ревизия гардероба, подбор обновок, отслеживание модных тенденций и пополнение коллекции заказчика. Хотя шопер может работать в любой сфере, чаще всего его услугами пользуются именно при выборе одежды, обуви и аксессуаров.

В Европе и Штатах состоятельные люди, бизнесмены, артисты и политические деятели постоянно сотрудничают со стилистами и шоперами, поскольку ценят свое время и не хотят тратить его на блуждание по магазинам. В Беларуси же клиентов у представителей этой профессии пока маловато. В основном это молодые женщины, значительно реже зрелые дамы и почти никогда мужчины.

Цены на услуги в этой сфере колеблются в зависимости от опыта шопера. Поход по магазинам с профессионалом обойдется вам в 5-20 евро в час, консультация по стилю в 50-200 евро, ревизия гардероба в 150-300 евро. Если вы собираетесь взять шопера с собой за рубеж, придется помимо его услуг оплатить также дорогу и проживание.