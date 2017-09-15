закрыть
15 сентября 2017, пятница, 20:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Колхозную землю удобрили почти половиной бюджета

2
  • 15.09.2017, 19:24
  • 2,066

На «помощь» убыточным колхозам пошел 41,5% бюджета на поддержку национальной экономики.

Правительство потратило в первом полугодии 2017 года на поддержку национальной экономики 1,8 млрд. рублей. 41,5% из них были направлены на финансирование АПК. Всего же на поддержку национальной экономики было израсходовано 14,3% консолидированного бюджета, пишет «Белрынок».

Затраты на социальную сферу, включающую здравоохранение, физическую культуру, спорт, культуру и средства массовой информации, образование, социальную политику составили 6,19 млрд. рублей

В целом расходы консолидированного бюджета составили 14,6 млрд. рублей.


Мнение

Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко
Время мужчин
Время мужчин Ирина Халип
Операция под прикрытием «Запад-2017»
Операция под прикрытием «Запад-2017» Владимир Халип
Осень клептократа
Осень клептократа Андрей Пионтковский


Интервью

Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко