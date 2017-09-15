Колхозную землю удобрили почти половиной бюджета

Колхозную землю удобрили почти половиной бюджета2
- 15.09.2017, 19:24
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На «помощь» убыточным колхозам пошел 41,5% бюджета на поддержку национальной экономики.
Правительство потратило в первом полугодии 2017 года на поддержку национальной экономики 1,8 млрд. рублей. 41,5% из них были направлены на финансирование АПК. Всего же на поддержку национальной экономики было израсходовано 14,3% консолидированного бюджета, пишет «Белрынок».
Затраты на социальную сферу, включающую здравоохранение, физическую культуру, спорт, культуру и средства массовой информации, образование, социальную политику составили 6,19 млрд. рублей
В целом расходы консолидированного бюджета составили 14,6 млрд. рублей.