Какие трофеи приносят белорусы из «партизанских лесов» 5 15.09.2017, 19:31

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«Тихая охота» в Беларуси приобретает масштабы национального вида спорта.

Логойщина всегда была знаменита грибными и партизанскими лесами. Не удивительно, что обочина дороги Р3 между Логойском и Зембином заставлена машинами с номерами седьмого региона. И это в будний день. А что здесь будет на выходных! Здесь и дед на старых "Жигулях", и девушка на белом "Лексусе", молодые люди на тюнингованном "Смарте", пишет сайт Еврорадио.

Михаил, 35 лет и Геннадий, 37 лет, автослесари.

Михаил и Геннадий работают вместе на Минской СТО. Сегодня выходной, поэтому друзья поехали в хатынский лес. Михаил выкладывает наверх корзины крепенькие боровики и рассуждает о грибных традициях.

"Мужчина из покон веков был добытчиком. Что рыбалка, что грибы — это своеобразная охота. Я больше люблю собирать, чем есть. А перебирает и маринуют всё это жена. Не думаю, что она будет рада такому богатому урожаю, ей же до ночи их чистить и варить".

Михаил, 56 лет, наладчик оборудования, Вероника, 17 лет, студентка, Наталья, 46 лет, товаровед.

Возле поворота на село Олешники встречаем семью минчан, в этом году они в первый раз выбрались на тихую охоту. По такому поводу Михаил специально взял отгул. Небольшие вёдра заполнены подберёзовиками и боровиками. Сейчас переложат в багажник и пойдут собирать дальше.

"Мой самый большой трофей был три года назад. Я тогда 300 боровиков насобирал. Сейчас здесь очень много конкурентов, но насобирать что-то можно в любом случае". Дочке Михаила Веронике 17 лет, она в грибах первый раз в жизни: "Я не много сегодня насобирала, но процесс мне понравился. Буду теперь всё время вместе с отцом проситься".

Олег, 30 лет, инженер-электрик, Костя, 1,5 года.

Инженер-электрик Олег поехал за грибами вместе с сыном Костей. За четыре часа они насобирали ведро и корзину молоденьких боровиков, подберёзовиков и подосиновиков. Машину оставили на опушке и никуда вглубь не заходил, Косте полтора года, и с ним особо не погуляешь.

"Мы жгли костёр, жарили сало и изучали вместе лесные растения и различных жучков-паучков. Но грибов так много, что только отойдёшь в сторону, что-то обязательно попадётся. Найти молоденький боровичок — это же настоящее наслаждение. Вытаскиваешь его, красавца, из мха, разговариваешь с ним даже".

Александр, 58 лет, водитель.

Водитель Александр собирает грибы вместе с женой и её подругой. Пока он упаковывает свою добычу, женщины пошли проверить молодую посадку поблизости.

"Если находишь хороший гриб, то сразу настроение улучшается и хочется ещё походить, а если грибов нет, так это всё быстро надоедает. По лесу походить — это само по себе отпуск, а если выйдешь не с пустыми руками, то вообще приятно".

Оксана Ивановна, 48 лет, заведующая молочным комплексом, местный депутат.

Женщины из деревни Ганевичы едут из грибов на телеге, которую тянет конь Кузя. Урожай небольшой, ехали с целью набрать несколько мешков опят, а ещё не сезон. К минским грибным "понаехалам" женщины относятся спокойно, Оксана Ивановна говорит, что леса здесь хорошие, партизанские, грибов на всех хватит.

"Перебрали с утра полтонны картошки и поехали в грибы отдохнуть. Я не буду хвастаться, просто посмотрите мой подвал, там ряды банок солянки, лисичек с морковью, опят и отдельно боровички. Мои больше все солянку любят. В солянке главное, чтобы грибы были с запахом и разные: подосиновики, маслята, сыроежки — все пойдут на ура. К таким хорошим грибам никаких приправ не нужно, только лаврушка, разве". Подруга Оксаны Ивановны живёт в Борисове: "Здесь недалеко военный полигон, вот там боровиков очень много, но после прошлого случая, когда там во время учений грибника разорвало, туда никого не пускают".

Но не все грибники соглашаются хвастаться добычей. Программа на телефоне показывает, что за 6 часов один из жителей Уручья прошёл по лесу около 6 километров, потратив на это 4600 ккал. А в авоське никаких "серьёзных" грибов, одни сыроежки, маслята, моховики и волнушки. Оказалось, что это такая уловка. Ведро с хорошими грибами минчанин спрятал в рюкзак. Чтобы никто не завидовал.