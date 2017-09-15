Витольд Ващиковский: Сердце демократии бьется в Варшаве 15.09.2017, 19:45

Витольд Ващиковский

Фото: www.polskieradio.pl

Глава МИД Польши назвал новые вызовы, с которыми столкнулось мировое демократическое сообщество.

Глава польской дипломатии участвует в IX Конференции Сообщества демократии в Вашингтоне, передает «Радио Польша».

"Во время глобальной угрозы со стороны насильственного экстремизма с новой силой вернулись дискуссии о кризисе демократии в мире. Среди причин, приводящих к подрыву опыта демократии, называются новые угрозы. Это, например, лживые сообщения (fake news), рост социального неравенства, волна терроризма в Европе и миграционный кризис ", - говорит министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский (Witold Waszczykowski) в статье, которая на своих страницах публикует" Gazeta Polska Codziennie ".

Статья авторства главы польской дипломатии был опубликован по поводу его участия в IX Конференции Сообщества демократии, которая в пятницу проходит в Вашингтоне.

В нем Витольд Вашчыковски подчеркивает, что «Польша является одним из лидеров Сообщества демократий". "Мы не только были одним из ее главных создателей, но в Польше размещается также постоянный секретариат организации", - напомнил министр.

Сообщество демократии - это межправительственная коалиция стран, главной целью которой является продвижение демократических принципов и стандартов в мире, напомнит "Gazeta Polska Codziennie".