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Денис Казакевич: Ничтожество останется ничтожеством, а поэт – поэтом

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  • 15.09.2017, 19:58
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Денис Казакевич

Историю белорусского народа пишут настоящие лидеры, а не Лукашенко.

Общественный активист Денис Казакевич на своей странице в «Фейсбуке» призвал поддержать поэта и одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимира Некляева, который был сегодня задержан в Минске:

- Можно окружить себя холуями, которые будут с трепетом внимать каждому слову. Можно дорого одеваться, ездить на лимузинах, летать на личном Боинге, косить вместе со сбрендившими кинозвездами, жить в 17 дворцах, превратить всю страну в свою собственность, а народ — в полу-рабов.

Но несмотря на все это ничтожество не перестанет быть ничтожеством, а поэт — поэтом.

Свободу Владимиру Некляеву!!!

Жыве Беларусь! Нас нядоля не здалела.

Магутны Божа, беражы Айчыну з году ў год.

Жыве! Жыве! Як непагасны сімвал веры,

Будзе вечна на зямлі паспаліты наш род.


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