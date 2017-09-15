Александр Глеб может пополнить ряды гандбольного клуба «Витязь»
- 15.09.2017, 20:13
Руководство клуба с юмором перечислило все плюсы своего предложения.
Гандбольный клуб «Витязь» пригласил знаменитого белорусского футболиста Александра Глеба сыграть за «Витязь» против брестского БГК после того, как борисовский БАТЭ отказал ему в возможности выйти на поле в матче против лондонского «Арсенала», пишет nn.by.
Информация об этом появилась в официальной группе «Витязя» во «Вконтакте».
Руководство клуба с юмором перечислило все плюсы своего предложения:
«Александр Глеб получит яркую майку с белорусским орнаментом
Наш правый полусредний Илья Дударенок откажется от #13 в пользу Глеба
Имя нашего коуча — Александр, и он не менее легендарен, чем Арсен
Глеб был готов сыграть за БАТЭ бесплатно. Идеально!
Гандбол — популярное упражнение на футбольных тренировках, и мы уверены: Глеб знает, что нужно делать на площадке
Мы считаем, что человек, который умеет отдавать хорошие пасы ногами, способен на это и руками
Наш вратарь Вадим Котов знает хорошие места для рыбалки»
«Уважаемый Александр Павлович, наша команда нуждается в Ваших услугах! Сделаем красивую историю вместе!» — говорится в конце приглашения.