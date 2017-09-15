«Рекорд»: Автокрановщик из Лиды получил 10 рублей зарплаты за 2 месяца работы 15.09.2017, 20:45

Фото: БелТА

ГосСМИ продолжают удивлять историями о жизни в «самом социально ориентированном» государстве.

Только вчера телеканал ОНТ рассказал о мизерных зарплатах работников хозяйства «Утес» в Барановичском районе, а уже сегодня газета «Республика» опубликовала новые интересные факты из жизни автокрановщика из Лиды. И это, похоже, зарплатный рекорд! Вернее, антирекорд. За два месяца работы 56-летнему автокрановщику из Лиды Сергею Антощенкову заплатили всего 10 рублей, да и эти деньги он получил не вовремя, пишет «Салiдарнасць».

В Лидское управление специальных работ ОАО «Стройкомплекс» мужчина устроился в начале июня через местный центр занятости. Каково же было его удивление, когда ему выплатили за работу всего червонец, хотя по документам должны были 358 рублей 22 копейки.

Об удивительной зарплате крановщика ранее уже писали независимые СМИ, однако в этот раз во всем решила разобраться государственная газета: «Своевременность выплаты заработной платы работникам в стране давно поставлена на жесткий контроль. И вроде бы в последнее время в этом плане наблюдалось стабильное затишье», — отмечает «Республика».

Почему вдруг произошел «сбой», журналисты решили выяснить на предприятии.

— Еще два года назад у нас не было никаких проблем с объектами, были деньги, была и заработная плата, — отмечает главный бухгалтер предприятия Галина Шибайло. — Но с начала года все в корне изменилось, и мы просто выживаем. Обо всем этом я честно рассказала ему при приеме на работу. В мое отсутствие жена Антощенкова пришла за справкой, которую, со слов женщины, надо было представить в соответствующие службы. А потом фото этого документа появилось в интернете. Хотя с той поры автокрановщику уже пять раз перечисляли деньги на карточку. 25 августа он получил 35 рублей, 10 рублей ему перечислили 31 августа, 8 сентября было два перечисления: 18 и 205 рублей и другие выплаты. Всего мы выплатили 313 рублей с момента начала его работы. Долг за предприятием составляет всего 15 рублей. Надо понимать, что иногда работник трудился по несколько часов в день из-за недостатка объемов работ.

Сам же Сергей Антощенков поясняет, что деньги, о которых говорят на предприятии, — это даже не зарплата, а командировочные.

— В день вашего приезда мне позвонил директор и предложил написать заявление на увольнение. Так я и поступил. Требование законно заработанных денег расценили как бунт в тяжелое для предприятия время. Мол, надо перетерпеть и подождать. Чего ждать-то? В тот же день на карточку мне перевели то, что задолжали. Но все равно недосчитался 100 рублей. Буду добиваться справедливости, — сказал автокрановщик.

Кстати, о том, что не все так радужно в самой социально ориентированной стране и упомянутый случай — далеко не единичный, «Республике» подтвердил и зампредседателя Гродненского областного объединения профсоюзов Андрей Кардаш. По его словам, более 20% всех вопросов, с которыми люди обращаются к профсоюзным специалистам, — это вопросы оплаты труда. Среди основных нарушений законодательства — несвоевременность выплаты, неправильное начисление зарплат, отсутствие индексации при нарушении сроков оплаты и другие.

Ждем новых удивительных открытий от журналистов госСМИ.