Теория «большого вакцинационного обмана» 15.09.2017, 20:56

В Беларуси тратят $1,2 миллиона на прививки против гриппа, но помогают ли они?

С октября в стране начинается массовая вакцинация от гриппа. Государство сделает бесплатные прививки более чем миллиону белорусов из группы риска. Это будет стоить 1 миллион 270 тысяч долларов, еще около 50 тысяч долларов на прививки потратит Министерство обороны. Всего планируется привить не менее 3,8 миллиона человек (около 40% всего населения). Но зачем такая масштабная вакцинация, если в 2016 году гриппом переболело всего 5652 человека, пишет Еврорадио.

Сравним с Литвой и Украиной. В Литве в 2016 году прививки против гриппа сделали около 3,8% населения, в Украине — менее 1%. В Литве болело гриппом 127,6 человека на 10 тысяч жителей, в Беларуси — 5,95 на 10 тысяч. Прививки действуют!

С другой стороны, в Украине в эпидемический сезон (сентябрь 2015 — май 2016) гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 5,8 миллиона человек, или 1380 на 10 тысяч населения. В Беларуси — более 3,33 миллиона (3500 на 10 тысяч). Получается, что не действуют?

Руководитель национального центра по гриппу Наталья Грибкова подчеркивает: "Главная цель вакцины — не избежать болезни, а уменьшить тяжесть заболевания, так как вакцина не дает 100% иммунитета от гриппа".

Заместитель начальника отдела эпидемиологии Министерства здравоохранения Инна Карабан говорит, что среди заболевших гриппом почти нет привитых: "При помощи анализа, который мы проводим среди больных гриппом, можно отметить, что среди привитых болеет максимум 2-3%".

Но несмотря на то, что с каждым годом процент привитых увеличивается, количество заболевших гриппом в 2016 году также увеличилось — больше на целую тысячу.

Последний раз эпидемия гриппа произошла в Беларуси в 2013 году, тогда заболело около 51 тысячи человек, а против гриппа было привито 36% населения. На следующий год привили 3,5 млн человек, а гриппом заболело только 146 белорусов.

Интересно, что в 2016 году предприятию "Белмедпрепараты" удалось победить в тендере на производство вакцины от гриппа. Производили препарат "Гриппол". Инна Карабан пояснила, что случилось с вакциной: "Сейчас эту вакцину привозят из России, а в Беларуси она только упаковывается. Но в этом году тендер выиграла российская вакцина "Гриппол-плюс". Она ничем не отличается от нашей, но по цене выходит дешевле".

В этом году Беларусь ожидают три вируса гриппа, один из которых новый, иммунитет к нему у населения еще не сформирован. Закуплены четыре различные вакцины: российские "Гриппол-плюс" и "Ультравак", нидерландский "Инфлювак" и французский "Ваксигрипп". За средства республиканского бюджета для государственных учреждений был куплен только "Гриппол-плюс". Это стоило 2 457 122 рубля 20 копеек (около 1 миллиона 270 тысяч долларов).

Для частных клиник и предприятий проводятся отдельные тендеры, там могут быть другие вакцины. Например МТЗ решил закупить 8200 доз вакцины "Инфлювак". "Нафтан" потратит на прививку 51 тысячу рублей.

Во всех этих вакцинах есть штаммы всех трех вирусов гриппа. Между собой они отличаются количеством иммуномодуляторов. Иммуномодуляторы снижают вероятность заболевания не только гриппом, но и острыми респираторными вирусными инфекциями. Вот эти инфекции почему-то невозможно сдержать никакими массовыми прививками: в последнее время стабильно болеет около 3-3,5 млн человек в год.

Последний раз в Беларуси от гриппа умерли в 2009 году, во время эпидемии свиного гриппа. Но профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ Сергей Жаворонок считает, что точной статистики смертности от гриппа нет: "Сложно отследить, сколько людей ежегодно умирает от гриппа, так как чаще всего это случается из-за осложнений, которые он приносит. Грипп не будет указан как причина смерти, а будет какая-то другая болезнь, которая появилась из-за гриппа, поэтому эти смерти и не попадают в статистику".