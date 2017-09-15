Беларусь получила от России кредит, чтобы вернуть предыдущий кредит 9 15.09.2017, 21:17

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«Круговорот денег» в луканомике противоречит здравому смыслу.

Об этом говорится в сообщении министерства финансов страны, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"15 сентября средства государственного финансового кредита РФ в полном объеме зачислены на счет министерства финансов", - сказано в сообщении.

Правительство России в августе 2017 года одобрило проект соглашения о предоставлении десятилетнего госкредита Беларуси на сумму $700 млн.

Кредит будет погашаться ежегодными траншами - в апреле и октябре - начиная с 2018 года. Сумма траншей будет постепенно расти: с 2,5% от суммы в первые несколько лет до 9,5% в апреле и октябре 2027 года.

Ставка - 6-месячный LIBOR плюс маржа, которая рассчитывается как разница между доходностью долларовых евробондов РФ с погашением через 7 лет и расчетной ставкой 7-летнего процентного свопа в долларах США.

Кредит предназначен на рефинансирование обязательств Беларуси перед Россией по ранее полученному займу. Принципиальная договоренность о выделении кредита была достигнута на уровне глав государств в начале апреля этого года.