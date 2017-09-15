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Дизайнеры разработали интересную серию «объемных открыток» о Минске

  • 15.09.2017, 21:25
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Фото: CityDog.by

У белорусов появилась прекрасная возможность подарить друг другу Красный костел, ратушу, костел Св. Роха и Оперный театр.

Минская студия BRAMA BRANDING сделала первые рop up-открытки о минских достопримечательностях. Дизайнеры рассказали CityDog.by, что планируют увековечить в объемной бумаге не менее десяти объектов.

На странице Facebook студии можно посмотреть фото открыток с Красным костелом, ратушей, костелом Св. Роха и Оперным театром. Какие еще минские здания станут сюжетом раскладных открыток, авторы пока держат в секрете.

Открытки сделаны в стиле pop up: сперва создается модель на компьютере, лазером из дизайнерской бумаги вырезается форма и после собирается вручную. В среднем такая открытка стоит на рынке 9-10 белорусских рублей. Правда, 3D-карточки с Минском пока что не продаются. BRAMA BRANDING еще не решила, какой же будет тираж у нового продукта, и изучает интерес публики.


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