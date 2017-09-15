Кондолиза Райс - Украине: Используйте санкции против РФ для своего развития

Кондолиза Райс - Украине: Используйте санкции против РФ для своего развития3
- 15.09.2017, 21:32
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66-й госсекретарь США посоветовала Украине использовать санкции против РФ для своей энергонезависимости.
Украина должна воспользоваться временем, пока против России действуют санкции Запада. и укрепить свои позиции, особенно в части энергонезависимости. Об этом рассказала 66-й госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс на 14-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии, пишет liga.net.
"Используйте время и возможности, пока на Россию давят санкции, повышайте энергонезависимость", - сказала она.
По мнению Райс, текущая тактика президента страны-агрессора Владимира Путина базируется на мнении, что Западу надоест санкционный режим, и ограничительные меры будут сняты. "С Западом такое уже происходило", - напомнила она.