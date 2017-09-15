Игорь Эйдман: Клоуны, разогревающие публику перед выходом Путина, постарели и надоели 15.09.2017, 22:23

2,522

Игорь Эйдман

Кремлю нужно срочно раскрутить новых.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава КПРФ Геннадий Зюганов и глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов уже надоели российским избирателям в качестве конкурентов президента Владимира Путина на выборах главы государства, поэтому их может заменить депутат Госдумы Наталья Поклонская. Такое мнение высказал российский социолог и политолог Игорь Эйдман в «Фэйсбуке».

"Главная проблема тех, кто готовит очередное переизбрание Путина, типична для цирковых продюсеров. Жириновский, Зюганов, Миронов и другие клоуны, обычно разогревающие публику перед выходом Путина, постарели и всем надоели. Люди на выборное шоу с их участием идти не хотят. Кремлю нужно срочно раскрутить новых звезд, чтобы они своими скетчами развлекали публику, а своим ничтожеством оттеняли величие главного героя – великого и ужасного Путина", – пояснил социолог.

Он добавил, что раскрутка Поклонской на федеральных телеканалах говорит о том, что депутата Госдумы могут использовать, чтобы оживить президентские выборы.

"Судя по бешеной раскрутке на федеральных телеканалах, на роль такой восходящей звезды политической клоунады номинируется Поклонская. Не удивлюсь, если ей предложат выступать в избирательном шоу в 2018 году", – подытожил Эйдман.