ID-карта в Беларуси: Власти опять опоздали 1 15.09.2017, 22:27

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ФОТО: скриншот ОНТ

Пока в нашей стране только планируют введение электронных паспортов, соседи ими пользуются годами.

ID-карта в перспективе может заменить для белорусов все удостоверяющие документы, сообщил журналистам первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко, пишет «Салiдарнасць».

— ID-карта — это по сути белорусский электронный паспорт, который будет носителем электронной цифровой подписи и в перспективе заменит все удостоверяющие документы. ID-карты также будут использоваться, чтобы человек мог получать простой доступ к государственным электронным услугам, — цитирует чиновника БелТА.

По его словам, ID-карта будет внутренним документом, ее введение в Беларуси (как и биометрического паспорта, который будет предназначаться для поездок заграницу) планируется с 1 января 2019 года.

Для того, чтобы понять, насколько мы отстаем в этом аспекте от постсоветских стран, стоит напомнить следующие факты: Эстония ввела ID-карты в 2002 году, годом позже электроные паспорта были узаконены в Литве, а в Латвии — в 2012-м; в Украине бумажные паспорта перестали выдавать в ноябре 2016-го.

Впрочем, не стоит отчаиваться: в соседней Польше реализовать проект по созданию национальных ID-карт планируется к концу 2019-го.