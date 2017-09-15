Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Автомобилисту» 1 15.09.2017, 22:49

«Зубры» проиграли команде из Екатеринбурга со счетом 1-3.

В пятницу минское "Динамо" провело третий поединок в рамках четырехматчевой домашней серии. Гостил у "зубров" "Автомобилист" Владимира Крикунова. Дружина Горди Дуайера не смогла добыть третью победу кряду, пишет «Прессбол».

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ДИНАМО Мн — АВТОМОБИЛИСТ — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

МИНСК. "Минск-Арена". Начало — в 19.30.

ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов); Шинкевич — Граньяни (А), Скилле — Хауден — Фонтейн; Лисовец — Коробов (А), Шарангович — Ковыршин — Матерухин; Хенкель — Дюков, Лингле — Кулаков — Степанов; Китаров — Волков — Павлович (К); Дрозд.

АВТОМОБИЛИСТ: Коварж (Сохатский); Лямин — Мегалинский (А), Тичар — Паре — Бек; Василевский — Трямкин (А), Крикунов — Кучерявенко — Голышев; Мишарин — Чайковски, Гареев — Торченюк — Михнов (К); Чесалин — Пестунов — Миловзоров; Щемеров, Рассейкин.

ШАЙБЫ: 0:1 — Михнов (Гареев, 4.02). 0:2 — Голышев (Кучерявенко, Крикунов, 37.06). 1:2 — Фонтейн (Граньяни, Хауден, 56.28). 1:3 — Паре (59.23 — в пустые ворота).