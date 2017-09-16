Госсекретарь США: Россия представляет угрозу для своих соседей 16.09.2017, 8:02

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Рекс Тиллерсон упомянул Россию в одном ряду с Северной Кореей, Венесуэлой и Ираном.

Госсекретарь США заявил, что Москва «угрожает своим демократическим соседям», являясь угрозой для развития стран региона, передает «Голос Америки».

«Такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям, атакуя фундаментальные основы нашей демократии: вмешиваясь в наши честные и свободные выборы, - сказал глава Госдепартамента, открывая министерскую встречу Сообщества демократий. - Мы поддерживаем наших демократических партнёров и работаем вместе ради сохранения демократии от вмешательства в дальнейшем».

По словам Рекса Тиллерсона, США и их союзники продолжат поддержку государств, стремящихся к свободе и демократии.

«Демократия является единственной политической системой, которая предусматривает институциональную возможность для самосовершенствования, одновременно предоставляя своим гражданам право выбора, как и кто будет ими управлять», - подчеркнул госсекретарь США.