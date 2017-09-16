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Мы помним! 

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  • 16.09.2017, 8:05
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18 лет назад в Минске были похищены оппозиционный политик Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский.

Вечером 16 сентября 1999 года Виктор Гончар, который изначально был в команде Александра Лукашенко и помог ему прийти к власти, а затем ушел в оппозицию, и его друг Анатолий Красовский приехали в баню, расположенную в Минске по улице Фабричная, 20. Последний раз их видели примерно в 22.35, когда оба вышли из здания и сели в принадлежавший Красовскому "Джип-Чероки".

Уголовное дело по факту исчезновения Гончара и Красовского возбудила прокуратура Минска. По данным следствия, при осмотре прилегающей территории были обнаружены осколки пластмассовых рассеивателей светосигнальных приборов автомобиля, следы торможения автомашины и ее удара о дерево, а также следы крови. Результаты генотипоскопической экспертизы показали, что происхождение обнаруженных на месте происшествия следов крови от Красовского исключается, а степень достоверности выводов о происхождения пятен крови от Гончара составляет 99,6%. Анализ собранных по делу доказательств, в том числе показаний свидетелей, дает основание полагать, что Гончар и Красовский были насильственно похищены.

Представители оппозиции, родные пропавших и международная общественность считают, что Гончар и Красовский были похищены по политическим мотивам, и подозревают в причастности к этому преступлению высших должностных лиц страны.

Юрист РОО "Белорусский Хельсинкский комитет" (БХК) Гарри Погоняйло неоднократно заявлял, что власти не заинтересованы в расследовании этого дела. 

"Не секрет, что это было не просто исчезновение, Гончар и Красовский были убиты, — говорит правозащитник. — Непринятием должных мер к расследованию этого дела власти демонстрируют свою причастность к их исчезновению".

За четыре месяца до исчезновения Виктора Гончара и Анатолия Красовского, 7 мая 1999 года, в Минске при невыясненных обстоятельствах исчез еще один оппозиционный политик, бывший министр внутренних дел Беларуси Юрий Захаренко, который в свое время тоже входил в команду Лукашенко. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство", которое не завершено до сих пор.

По мнению представителей оппозиции и правозащитников, реальное расследование этих громких исчезновений может возобновиться лишь в случае смены существующей власти.


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