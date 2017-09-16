закрыть
16 сентября 2017, суббота, 9:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Грядет новый этап «коммунального» грабежа

5
  • 16.09.2017, 8:18
  • 4,192

В правительстве рассказали, когда белорусы выйдут на полную оплату услуг ЖХК.

«В первой половине следующего года население будет вносить стопроцентную оплату по основным жилищно-коммунальным услугам, за исключением теплоснабжения», — отметил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин в Минжилкомхозе, где обсуждали вопросы ЖКХ.

Вице-премьер также отметил, что тарифы на теплоснабжениев силу того, что это достаточно затратная подотрасль, будут повышаться постепенно, в зависимости от доходов населения, сообщает портал коммунальной грамотности населения.

Ранее заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец заявил, что с учетом двух индексаций (1 сентября и 1 декабря) и запланированного с 1 января 2018 года повышения платы за ЖКУ в пределах 5 долларов белорусы будут оплачивать «коммуналку» на 100%, за исключением расходов на тепловую энергию.

По его словам, с учетом тарифов на теплоэнергию уровень возмещения населением комплекса коммунальных услуг к концу этого года вырастет до 74,8%. До конца 2018 года этот показатель достигнет 85%, до 2020 года — будет 93,3%, а вот планируемые 100% достигнуть можно будет только в 2025 году

Напомним: о том, что белорусы с 1 января 2018 года выйдут на 100%-ный уровень возмещения затрат по всем услугам ЖКХ, кроме тепловой энергии, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов на расширенном заседании Президиума «совета республики» и Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при верхней «палате» «парламента».

В Минжилкомхозе также рассмотрены предложения по увеличению использования местных видов топлива, децентрализации схем теплоснабжения населенных пунктов, а также осуществлению расчетов за древесное топливо и регулированию цен на него.

Кроме работников Министерства ЖКХ, в обсуждении вопросов ЖКХ приняли участие представители МАРТ, Минздрава, Минприроды, Минлесхоза, Минэнерго, облисполкомов и Минского горисполкома, государственных объединений и управлений ЖКХ, водоканалов и районных ЖКХ.

Напомним, что с 1 сентября для белорусов выросли цены на природный и сжиженный газ, а также тарифы на электрическую и тепловую энергию. Индексация предусмотрена постановлением Совета министров от 24 августа 2017 года № 641. Таким образом, за коммунальные услуги потребители платят на 8% больше.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко