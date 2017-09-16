закрыть
16 сентября 2017, суббота, 9:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Коллективный рекорд Гиннеса побит в Витебске

4
  • 16.09.2017, 8:28
  • 1,061

В Витебске 1066 человек одновременно прыгали на одной ноге в течение 15 секунд.

Таким образом они установили новый коллективный рекорд Гиннеса в спортивной номинации.

Как информирует БелТА, рекорд установили учащиеся и педагоги витебской СШ № 46. Их действия снимали несколько видеокамер. Материалы отправят в Лондон в штаб-квартиру Книги рекордов Гиннеса. Ожидается, что результат станет известен через полтора месяца.

Предыдущий рекорд в упомянутой номинации был установлен студентами и преподавателями в Казахстане. Но там на одной ноге прыгало всего около 800 человек.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко