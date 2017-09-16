Коллективный рекорд Гиннеса побит в Витебске

Коллективный рекорд Гиннеса побит в Витебске4
- 16.09.2017, 8:28
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В Витебске 1066 человек одновременно прыгали на одной ноге в течение 15 секунд.
Таким образом они установили новый коллективный рекорд Гиннеса в спортивной номинации.
Как информирует БелТА, рекорд установили учащиеся и педагоги витебской СШ № 46. Их действия снимали несколько видеокамер. Материалы отправят в Лондон в штаб-квартиру Книги рекордов Гиннеса. Ожидается, что результат станет известен через полтора месяца.
Предыдущий рекорд в упомянутой номинации был установлен студентами и преподавателями в Казахстане. Но там на одной ноге прыгало всего около 800 человек.