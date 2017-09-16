Белорус собирал грибы и оказался в Литве 3 16.09.2017, 8:54

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Белорусский грибник так увлекся поиском боровиков, что пересек границу.

Гродненские пограничники проводят проверку по факту произошедшего.

Днем 9 сентября на участке, за который отвечает Гродненская пограничная группа, задержали мужчину, который примерно на 2,5 метра зашел на территорию Литвы. Об этом рассказал БелТА официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский. О нарушении белорусским коллегам сообщил оперативный дежурный Варенского отряда Службы охраны госграницы при МВД Литвы.

По инициативе литовской стороны 11 сентября пограничники двух государств устроили рабочую встречу, чтобы разобраться в ситуации. Обе стороны подтвердили факт нарушения государственной границы. Литовцы продемонстрировали фотографии с камер видеонаблюдения, на которых ясно видно, что на территорию Литвы на непродолжительное время и на расстояние до 2,5 метров зашел человек.

Гродненская погрангруппа начала после инцидента административный процесс. Когда станет ясно, ждет ли грибника наказание, и каким оно будет, об этом проинформируют и литовскую сторону.