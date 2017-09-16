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Дональд Трамп: США располагают эффективными средствами против тиранов

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  • 16.09.2017, 9:07
Дональд Трамп

Администрация США рассчитывает на дипломатическое разрешение конфликта с Пхеньяном.

Президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что «как никогда раньше уверен», что Соединенные Штаты располагают «эффективными и огромными» средствами для того, чтобы ответить на угрозы Северной Кореи, сообщает «Голос Америки».

«Америку и ее союзников невозможно запугать, – сказал он, обращаясь к военнослужащим на авиабазе «Эндрюс» в пригороде Вашингтона. – Мы защитим наших граждан, нашу страну и нашу цивилизацию от всех, кто осмелился угрожать нам. Это включает и режим в Северной Корее, который снова продемонстрировал полное презрение к своим соседям и всему мировому сообществу».

Ранее, выступая в Белом доме, советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что администрация США не исключает использования военной силы против Пхеньяна.

«Тем, кто говорил и комментировал (сообщения) об отсутствии военных способов (решения проблемы), скажу, что мы располагаем военными возможностями, – сказал Макмастер. – Но мы предпочитаем не использовать их».


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