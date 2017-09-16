закрыть
16 сентября 2017, суббота, 13:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ученые сумели подключить человеческий мозг к интернету

2
  • 16.09.2017, 9:35
  • 1,845

Этот проект должен помочь людям в понимании работы мозга.

Ученые из южноафриканского Витватерсрандского университета впервые сумели подключить человеческий мозг к интернету в реальном времени.

Об этом пишет МedicalХpress.

Так, ученые используют энцефалограммы, которые собраны специальной гарнитурой Emotiv. Сигналы передаются компьютеру Raspberry Pi, который в реальном времени отправляет данные программного интерфейса и отображает их на открытом сайте. То есть мозговую активность могут увидеть посетители прямо на сайте.

Как рассказал руководитель проекта Адам Пантановиц, Brainternet – это новый рубеж в развитии нейрокомпьютерных интерфейсов. Этот проект должен помочь людям в понимании работы мозга.

Исследователи надеются расширить опыт взаимодействия между человеком и мозгом.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются