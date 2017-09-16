Ученые сумели подключить человеческий мозг к интернету

Ученые сумели подключить человеческий мозг к интернету2
- 16.09.2017, 9:35
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Этот проект должен помочь людям в понимании работы мозга.
Ученые из южноафриканского Витватерсрандского университета впервые сумели подключить человеческий мозг к интернету в реальном времени.
Об этом пишет МedicalХpress.
Так, ученые используют энцефалограммы, которые собраны специальной гарнитурой Emotiv. Сигналы передаются компьютеру Raspberry Pi, который в реальном времени отправляет данные программного интерфейса и отображает их на открытом сайте. То есть мозговую активность могут увидеть посетители прямо на сайте.
Как рассказал руководитель проекта Адам Пантановиц, Brainternet – это новый рубеж в развитии нейрокомпьютерных интерфейсов. Этот проект должен помочь людям в понимании работы мозга.
Исследователи надеются расширить опыт взаимодействия между человеком и мозгом.