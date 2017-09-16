В лесу под Витебском нашли «двухэтажный» боровик 10 16.09.2017, 10:06

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На необычный трофей супругов-грибников вывела резкая смена погоды.

Такой необычный гриб обнаружила на днях в лесу Людмила Иванова. В тот раз на «тихой» охоте они с мужем Анатолием попали под проливной дождь, а на выходе из массива им попалась на глаза вот такая «улыбка» природы, пишет издание «Витьбичи».

Супруг Людмилы в лесу ориентируется хорошо, а вот сама она не очень, поэтому в одиночку старается далеко от дороги не отходить. Но все же когда через день после находки «двухэтажного» гриба родственники пригласили снова поехать за грибами, согласилась, и не прогадала — собрали очень много белых.

Фото: архив семьи Ивановых

Супруги заготавливают грибы на зиму: маринуют и замораживают. Вот и в этом году хлебосольным хозяевам будет чем попотчевать гостей.