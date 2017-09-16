Юрий Чиж вернулся в строй? 18 16.09.2017, 10:10

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ЮРИЙ ЧИЖ

На приеме по случаю 20-летия хоккейной команды Лукашенко засветился человек, напоминающий опального бизнесмена.

15 сентября во Дворце независимости состоялся прием по случаю 20-летия хоккейной команды правителя. На празднование были приглашены несколько десятков человек вместе с их семьями — «те, кто внес наибольший вклад в становление и развитие хоккейной команды, способствовал ее успехам на протяжении этих лет», пишет «Салідарнасць».

На совместном фотографировании засветился человек, до боли напоминающий пережившего арест и суд Юрия Чижа (третий слева в первом ряду). Этот же мужчина на несколько мгновений попал в кадр в репортаже телеканала ОНТ (смотреть на 13-й секунде):

В сюжетах «Беларусь 1», СТВ и «Мир» этот участник приема остался за кадром. За исключением группового фото, нет его и в официальном фоторепортаже.