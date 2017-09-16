Синоптики: Завтра потеплеет до +27 градусов
- 16.09.2017, 11:14
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Дождливая погода ожидается 17 сентября.
В воскресенье дожди пройдут на большей части территории Беларуси, в отдельных районах возможны грозы. Днем местами по западу дожди будут сильными. Ветер юго-восточный, умеренный, при грозах порывистый, сообщает Гидромет.
Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем - плюс 14-20, по юго-востоку - от 21 до 27 градусов тепла.
В понедельник, 18 сентября, ночью в западных и центральных районах страны прогнозируются сильные дожди, утром и днем на большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, по западу - до 24 м/с. В связи с этим Гидромет объявил оранжевый уровень опасности.