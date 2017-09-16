закрыть
16 сентября 2017, суббота, 13:59
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Синоптики: Завтра потеплеет до +27 градусов

  • 16.09.2017, 11:14
  • 1,762

Дождливая погода ожидается 17 сентября.

В воскресенье дожди пройдут на большей части территории Беларуси, в отдельных районах возможны грозы. Днем местами по западу дожди будут сильными. Ветер юго-восточный, умеренный, при грозах порывистый, сообщает Гидромет.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем - плюс 14-20, по юго-востоку - от 21 до 27 градусов тепла.

В понедельник, 18 сентября, ночью в западных и центральных районах страны прогнозируются сильные дожди, утром и днем на большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, по западу - до 24 м/с. В связи с этим Гидромет объявил оранжевый уровень опасности.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются