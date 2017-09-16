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Лукашенко оказал Алиеву медвежью услугу

  • 16.09.2017, 11:43
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Фото: Виктор Толочко

Блогер Лапшин «выстрелил» в Алиева из ружья белорусского правителя.

«В ближайшие дни, по мере выздоровления буду радовать читаталей воистину безумными выходками азербайджанского микроцарства с ничем не обоснованными амбициями мировой державы уровня США и России. А по сути - мелкие и не самые умные», - пишет уехавший в Израиль из Баку блогер Александр Лапшин.

В течение 7 месяцев его содержали в тюрьме в Баку за посещение Карабаха после того, как Минск задержал Лапшина и выдал в Азербайджан.

«Стыдно признаться, но до того, как оказался в азерской тюрьме я искренне полагал, что карабахский конфликт очень спорный и должен быть решен с учетом уважения к национальным границам Азербайджана, – пишет Лапшин. – Какой я был идиот!..»

И далее в том же духе. Причем всем понятно, что если бы Минск спокойно выпустил Лапшина, не пытаясь служить Алиеву, ничего этого не было бы.

В первую очередь блогер опроверг легенды, которые сплела о нем азербайджанская пропаганда – о письмах, в которых он заявляет о принадлежности Карабаха Азербайджану, о том, что он пытался покончить с собой, а Алиев сжалился и помиловал его. Более того, Лапшин рассказал, что в бакинской тюрьме его хотели убить, и призвал армян сделать все, чтобы Карабах не оказался вновь в составе Азербайджана.

«Лукашенко, который задержал Лапшина в Беларуси и передал «на съедение» Алиеву, фактически, зарядил ружье, которое сейчас с громом выстрелило, – ехидно замечает обозреватель из Армении Наира Айрумян. – Арест Лапшина должен был, по идее, сбить охоту посещать Карабах и ругать Алиева, но 7 месяцев пребывания Лапшина в бакинской тюрьме стали приговором Алиеву и его претензиям на Карабах.

Лукашенко, фактически, подставил Алиева, подарив ему не собирающегося молчать блогера, с которым Алиев не знал, что делать в течение 7 месяцев.

Арест Лапшина совпал по времени с международной кампанией против автократов. Влиятельная Foreign affairs вышла сегодня со статьей об автократиях, с фотографией Путина, Эрдогана и Алиева. В ней вновь напоминается о том, что Алиев потратил миллиарды долларов на то, чтобы купить себе легитимность и продвигать свои интересы.

Ранее в Сенате США прозвучали призывы ввести санкции против Алиева, после чего бесстрашный азербайджанский лидер быстренько отпустил из тюрем и Лапшина, и своих же журналистов и блогеров».

Вывод армянской стороны: Лапшин еще многое успеет рассказать о нравах в Азербайджане, и в этом смысле «выстрел» Лукашенко был точным.


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